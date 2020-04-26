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Президент Беларуси посетил Наровлянский район

26.04.2020 22:22 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Земля, на которой мы будем жить. В эти выходные много говорили о родных местах Беларуси - и субботник, и визит Президента в Наровлянский район. Кстати, эта местность в свое время серьезно пострадала от аварии в Чернобыле. Долгие годы территорию старались тщательно восстановить, а тем более развеять предрассудки, мол, жить там нельзя. 

Сегодня этот край не без проблем, но, что называется, контур будущего у него есть. Это и большие хозяйства, и заповедная зона, и, конечно, люди. Президент каждый раз в конце апреля едет на юг, чтобы посмотреть, чем живет солнечный край. Регион во многом особенный, чернобыльская тематика здесь, конечно, важна, но все же часть прошлого. И местные жители предпочитают говорить не "восстанавливать", а "развивать". В свою очередь Александр Лукашенко во время общения с людьми скажет: "Государство поможет, но и на вас рассчитываем". 

О том, как зона отчуждения становится землей перспектив, расскажет Андрей Кривошеев. Брагин, Хойники, Наровля - сегодня это места, где без страха живут люди и идет непрерывное развитие. От традиционного сельского хозяйства до местных фишек - коневодства и пчеловодства. Еще 25 лет назад отсюда бежали, не верили, что государство сможет вернуть жизнь на эту землю и поддержать людей труда. Время прошло, общими усилиями Беларусь справилась. Потому здесь, в крошечной деревеньке Завойть, все так символично рядом - новые домики (их в народе называют президентскими), детская площадка, которая  в хорошую погоду не пустеет, новый дом культуры. Но и как напоминание  мемориал отселенным деревням, свой знак беды, чтобы не забывать длинный чернобыльский путь восстановления. 

Эти дни Президент традиционно проводит в пострадавших районах. Оценить, что сделано за год, наметить новые шаги развития и психологически поддержать местных людей. Личный пример и личная гарантия: эту землю не бросим. Воскресенье по рабочему графику для лидера начинается с облета района на вертолете. Так виднее  и ход полевых работ, и благоустройство. Уже на земле совхоза-комбината "Заря" Президенту доложат: сев идет четко по графику. Закончить должны к 9 мая. Главный вопрос - производство.


Президента интересует, когда Гомельщина восстановит докризисные объемы


Главные проблемы области, как и у всей Беларуси - внешние. Закрытые границы и нарушенные экспортные контракты. Впрочем, тем,  что белорусские предприятия не остановили, смягчили экономические шоки. Выходить из пандемии будет чуть проще, чем соседям. Главные ресурсы есть. Это люди и земля. Тот же житейский опыт уже сегодня подсказывает: рассчитывать только на себя. После карантина торговые партнеры могут удариться в другую крайность - вводить квоты и жесткий протекционизм  вплоть до отмены конкуренции. Западные экономисты такие меры уже анонсируют. Политики, кроме Трампа, пока отмалчиваются. 


Президент Беларуси о мире после пандемии говорит откровенно с февраля


Еще и поэтому такое внимание к своей экономике в деталях. Например, состояние и сохранность техники. Это ведь не просто железо, это своя продовольственная безопасность и безотказный экспорт. Кстати, особое внимание привлекли  гусеничные образцы. А это уже молочно-товарная ферма, рассчитанная на 550 дойных коров и 700 голов молодняка. Возвели комплекс менее чем за два года. Хороший пример, как бывший свинокомплекс превратили в передовой кластер  за т. н. чернобыльские средства. Будет производство - будет жизнь. О его качестве  - уже на следующей точке президентского маршрута. Небольшие уютные домики от Светлогорского ДСК. Простые, функциональные, теплые. С национальным колоритом и площадью  83 квадратных метра. Стоит такое семейное гнездо недешево - 153 тысячи рублей. Беларуси, конечно, приходится экономить на многом. Но даже в самые сложные времена удается строить жилье для людей труда. Равномерно развивать страну. И это работает. 

Президент Беларуси посетил Наровлянский район


У мамы Гали сложная задача - поутюжить одежду на 12 человек. Хотя к большой семье давно привыкли. И если делать все с любовью, то домашние хлопоты не в тягость. Тем более, старшие дети помогают. Кстати, Наталья и ее муж Владимир в Наровле не коренные. Переехали и заложили семейное гнездо 20 лет назад. И не пожалели. 5 лет назад семья справила новоселье - от государства получили просторный двухэтажный дом. Внимание к молодым и многодетным окупается, несмотря на чернобыльское прошлое, район плюсует по рождаемости! А восемь из десяти приехавших по распределению остаются в Наровле. Главная мотивация - конечно, жилье. Его получают и местные, и приезжие молодые специалисты. В этом году построят 3000 квадратов. Еще один козырь - "подъемные". По первому пятилетнему контракту это 200 базовых. Следующие 5 лет - уже 300. Такой чисто белорусский рецепт восстановления люди ценят.


О том, как 34 года назад пострадал район, напоминает разве что мемориал в память об отселенных деревнях


Список, высеченный на мраморе: 36 населенных пунктов, которые исчезли навсегда. Пять из них экскаваторы сровняли с землей. Огромного труда стоило перезагрузить жизнь и развить район. Самое популярное слово последних лет - модернизация. 

Елена Максименко, заместитель председателя Наровлянского райисполкома: "На сегодня в реальном секторе экономики у нас числится 10 предприятий, два из которых градообразующие. Обновление происходило на фабрике "Красный мозырянин". Не так давно мы поставили новую линию пастилы. Нашу продукцию уже знают и за пределами - в Российской Федерации. Люди занимаются собственным делом - ремесленничеством. Индивидуальных предпринимателей мы тоже стараемся поддержать: выделяем им бюджетные поддержки для организации собственного дела. Потенциал у района есть развиваться будем во всех отраслях". 

Забегая вперед, Президент "Красный мозырянин" вспомнит, как спасали, и похвалит. Пастила будет в подарке от местных жителей. Александр Лукашенко сделает ей рекламу: натуральная, полезная, лучше импортных аналогов.

Президент Беларуси посетил Наровлянский район


Три символические гранитные хатки пепельного цвета: как символ трех потерянных деревень


Президент скажет об этом: наши люди прочнее, выдержали Чернобыль, и никакими эпидемиями их не запугать. И еще о главном - сейчас районы зарабатывают на переработке леса, коневодстве и производстве меда. Надо добавлять еще пару направлений плюс менять организационную форму: вслед за модернизацией новое слово для местных жителей - холдинги.

Интересовала людей и пандемия. Хотя было заметно: здесь, вдали от мегаполисов, говорят об этом без надрыва и ажиотажа. Спокойно и по-житейски мудро. Президент обозначит главное - самолечением не заниматься и не затягивать с обращением к врачу. Изоляция с хорошей медициной - не выход, а толчок для второй волны эпидемии. И еще. Жесткая посадка экономики после пандемии будет выгодна очень немногим, и не белорусам точно.
Президент: Кто поднимется? Кто доллары печатает, у кого ресурсов немеряно. Китай… Придут и купят нас за 5 млрд. долларов, но за них будут указывать, как нам жить. 

О том, что людей здесь больше волнует экономика, чем раздутые в прессе вирусы, скажет и заведующая местным ФАПом Жанна Байковская. У Президента спросит не про медицину, система давно выстроена, а про новые проекты развития. Александр Лукашенко напомнит про железную дорогу. От Житковичей на Мозырь. Этот проект когда-то отложили, сейчас самое время вернуться и заново просчитать эффективность.  И еще вопрос, который волнует жителей Гомельщины. И снова не про вирусы.

Президент Беларуси посетил Наровлянский район


И уже прощаясь, Президент скажет: очень рад, что приехал. Такое живое общение - стимул жить и продолжать развитие своей земли. Придумаете новый интересный проект - не стесняйтесь, говорите по-простому, по-соседски. Тем более, в эти дни живет Президент совсем рядом. Люди откровенность оценили. Между собой люди еще долго переговаривали, что и, главное, как сказал Президент. Мотив - такие встречи стимулируют, вселяют уверенность, что какие бы проблемы не свалились, государство людей не оставит. Как не оставляло все эти годы после Чернобыля.

 
 
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Земля, на которой мы будем жить. В эти выходные много говорили о родных местах Беларуси - и субботник, и визит Президента в Наровлянский район. Кстати, эта местность...
 
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