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А. Лукашенко: В нынешних условиях все организации должны искать возможности сохранения своей деятельности в той или иной форме

26.05.2020 15:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Также сегодня отдельно остановились и на заработной плате бюджетников. В условиях сложившейся эпидситуации важно обеспечить устойчивую работу организаций и социальную защищенность их сотрудников.

Александр Лукашенко констатировал, что пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу услуг

Например, значительно упала посещаемость спортивных объектов и концертных площадок, особенно в последние два месяца. А потому местами возникают вопросы с выплатой зарплат. Однако Глава государства напомнил основное правило оказания поддержки – помогать тем, кому действительно нужно, и кто сам приложил все усилия для выхода из сложной ситуации. Организациям необходимо сохранять рабочие места, искать новые пути для зарабатывания денег, привлекать население и восстанавливать внебюджетные доходы.

Президент одобрил проект указа

Так, проект указа, предложенный правительством, предполагает, что некоторые расходы бюджетным организациям позволят закрыть за счет бюджетных средств. Там, где прежде источником средств были заработанные на платных услугах деньги. Также предусмотрено, что в случае вынужденного простоя либо неполной занятости бюджетникам в таких организациях доплатят зарплату до уровня минималки. Оказание поддержки будет производиться в условиях жестких бюджетных ограничений. Александр Лукашенко в целом поддержал предложенные подходы, но четко ориентировал правительство на дифференцированный подход. Это значит, видеть тех, кому сегодня действительно нужно помочь. Для других же создавать условия и возможности, чтобы они шевелились сами.

 
 
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Также сегодня отдельно остановились и на заработной плате бюджетников. В условиях сложившейся эпидситуации важно обеспечить устойчивую работу организаций и...
 
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