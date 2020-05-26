Источник материала: БT

Александр Лукашенко констатировал, что пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу услуг

Президент одобрил проект указа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: В нынешних условиях все организации должны искать возможности сохранения своей деятельности в той или иной форме Также сегодня отдельно остановились и на заработной плате бюджетников. В условиях сложившейся эпидситуации важно обеспечить устойчивую работу организаций и...

Также сегодня отдельно остановились и на заработной плате бюджетников. В условиях сложившейся эпидситуации важно обеспечить устойчивую работу организаций и социальную защищенность их сотрудников.Например, значительно упала посещаемость спортивных объектов и концертных площадок, особенно в последние два месяца. А потому местами возникают вопросы с выплатой зарплат. Однако Глава государства напомнил основное правило оказания поддержки – помогать тем, кому действительно нужно, и кто сам приложил все усилия для выхода из сложной ситуации. Организациям необходимо сохранять рабочие места, искать новые пути для зарабатывания денег, привлекать население и восстанавливать внебюджетные доходы.Так, проект указа, предложенный правительством, предполагает, что некоторые расходы бюджетным организациям позволят закрыть за счет бюджетных средств. Там, где прежде источником средств были заработанные на платных услугах деньги. Также предусмотрено, что в случае вынужденного простоя либо неполной занятости бюджетникам в таких организациях доплатят зарплату до уровня минималки. Оказание поддержки будет производиться в условиях жестких бюджетных ограничений. Александр Лукашенко в целом поддержал предложенные подходы, но четко ориентировал правительство на дифференцированный подход. Это значит, видеть тех, кому сегодня действительно нужно помочь. Для других же создавать условия и возможности, чтобы они шевелились сами.