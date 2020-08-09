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Международный наблюдатель Владимир Круглый: Беларусь отличает высокая организованность

09.08.2020 11:30 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

За ходом избирательного процесса следят международные наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на участках находятся представители дипломатического корпуса. Всего 248 международных наблюдателей.

Владимир Круглый, международный наблюдатель от Парламентского собрания Союза Беларуси и России: "Мы были и в центре города - там, по данным избирательной комиссии, до 40 % людей в эти дни уже предварительно проголосовали. На окраинах города мы были на нескольких участках - там, конечно, меньше - 20-25 %. Но и там были все время люди, которые хотели проголосовать пораньше. Мне кажется, это очень удобно, и у нас в Российской Федерации был такой первый опыт, когда было голосование по поправкам в Конституцию. Я могу сказать, что я езжу не только в Беларусь в качестве наблюдателя за выборами, но и в другие республики бывшие, в Таджикистан, в частности, в другие республики. Беларусь отличает высокая организованность".

 
 
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За ходом избирательного процесса следят международные наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на...
 
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