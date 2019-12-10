В Дубровно прошла ярмарка вакансий

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





9 декабря управлением по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома была проведена очередная ярмарка вакансий.

На сегодня в Дубровенском районе пустует 167 рабочих мест. Наибольшая необходимость в кадрах, как и в прошлом году, сохраняется за местами в сфере сельского хозяйства — это оператор машинного доения, тракторист, зоотехник, ветврач. По количеству вакансий по-прежнему лидирует СХФ им. Смирнова.

Следует также отметить острую необходимость во врачах. Несмотря на приток молодых специалистов в этом году, проблема с кадрами в сфере медицины оста­ется открытой.

Что касается города, то в Дубровно актуальны вакансии водителей.

Центр занятости не только обеспечивает рабочими местами, но и предоставляет возможность переобучения. За счет средств бюджета в текущем году было обучено 13 человек, двое из них получили субсидии и начали предпринимательскую дея­тельность, остальные получали специальность под заказ нанимателей. Как правило, 70 процентов безработных, прошедших переобучение, получают трудоустройство.

Главные специалисты упра­вления по труду, занятости и социальной защите Дубровен­ского райисполкома отмечают, что ситуация на рынке труда носит переменный характер в части наиболее востребованных профессий. Так, еще около пяти лет назад отмечался избыток экономистов, бухгалтеров, юристов, их было трудно устроить по специальности. А в настоящее время организации испытывают дефицит кадров экономической направленности.

Недолго пустуют рабочие места, не требующие специального образования, такие как сторож, уборщик помещений. В настоящее время в Дубровенском районе зарегистрировано 30 безработных.

Анна ХАДКЕВИЧ