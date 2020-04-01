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За продажу насвая задержан 21-летний парень из Орши

01.04.2020 10:02 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Приехал покорять столицу, но реальность оказалась суровой. В Минске милиционеры задержали 21-летнего парня из Орши. Причина такой нерадушной встречи в том, что приехал юноша, чтобы продавать насвай.  В итоге парень попал в поле зрения оперативников за незаконный оборот некурительного табака. Взяли гостя вместе с его товаром. Выясняется, кто еще мог иметь отношение к сбыту, а также устанавливается круг покупателей насвая. 
 
Теги: Минск
 
 
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Приехал покорять столицу, но реальность оказалась суровой. В Минске милиционеры задержали 21-летнего парня из Орши. Причина такой нерадушной встречи в том, что...
 
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