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Иностранный студент одного из столичных вузов попался на продаже медицинских масок

07.04.2020 19:36 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Незаконный доход на страхе и панике. Иностранный студент одного из столичных вузов попался на продаже медицинских масок, сообщили в МВД. Нелегальный бизнес он, судя по оперативному видео, пытался организовать прямо во дворе дома. Бизнесмена взяли с поличным борцы с экономической преступностью. Всего же на руках у 23-летнего парня было 6 тысяч изделий. Милиция сумму потенциального, но незаконного дохода,  оценила в 11 тысяч рублей. Какую прибыль торговец смог бы получить при перепродаже продукции, не сообщается. 
 
 
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Незаконный доход на страхе и панике. Иностранный студент одного из столичных вузов попался на продаже медицинских масок, сообщили в МВД. Нелегальный бизнес он,...
 
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