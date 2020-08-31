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Минимум 8 велосипедов на счету 28-летней девушки из Минска

01.09.2020 09:43 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

И речь не о любви к спорту. На двухколесном транспорте леди зарабатывала, вот только транспорт был чужой. И расставаться с ним владельцы не планировали. Сразу несколько заявлений поступило в милицию об исчезновении велосипедов в Московском районе столицы. И вскоре стражи порядка вышли на подозреваемую. Как выяснилось, она заходила в подъезды и забирала велосипеды, которые были оставлены без присмотра, чаще те, которые были без замка. Потом это имущество аферистка сдавала в ломбард. Задержали ее с поличным во время очередной кражи. Подозреваемая рассказала, мол, таким образом хотела заработать. Точную сумму ущерба устанавливают. Предварительно, девушка успела забрать 8 велосипедов. Однако правоохранители имеют основания полагать, что это не все эпизоды. Действиям минчанки дадут правовую оценку следователи.  

В Москве задержан подозреваемый в хранении и сбыте весьма крупной партии наркотиков. Как сообщают российские полицейские, житель одной из стран Центральной Азии закупал товар оптом, фасовал на дозы и сбывал в столичном регионе. В руки потребителей дурман попадал через тайники-закладки. 

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемого злоумышленника. В Можайском районе столицы инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, в салоне которого находился подозреваемый. В ходе осмотра транспортного средства под водительским сиденьем обнаружено два свертка с веществом, которое по результатам исследования признано наркотическим средством – героином общей массой более 260 граммов".

Оперативники провели обыск и в жилище дилера. Там обнаружено свыше 7 килограммов героина, а также весы и упаковочная атрибутика. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконный оборот наркотиков". Мужчина заключен под стражу.  

 
 
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И речь не о любви к спорту. На двухколесном транспорте леди зарабатывала, вот только транспорт был чужой. И расставаться с ним владельцы не планировали. Сразу...
 
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