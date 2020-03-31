В Минской области парк тракторов практически полностью готов к весенне-полевым работам

Готовность парка тракторов на Минщине составляет 95 процентов.

Чтобы работа была слаженной и бесперебойной, позаботились и о запасных частях. На складах и базах снабжения области имеется запасных частей на 3 млн. рублей, в том числе на сумму 1,1 млн. рублей для тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники.

На специализированных ремонтных предприятиях Минской области с начала ремонтного периода отремонтировано 218 тракторов, в том числе 132 энергонасыщенных трактора, 159 узлов и агрегатов для тракторов и 207 тракторных двигателей, 102 комбинированных посевных и 70 комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, 68 машин для внесения удобрений.