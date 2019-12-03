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К Новому году и Рождеству в расписании БелЖД появятся дополнительные поезда
04.12.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года в расписании Белорусской железной дороги появятся дополнительные поезда,
По информации БелЖД, работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена. Точно известно, что дополнительные поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам. Среди них Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Пинск, Минск — Калинковичи — Гомель, Мозырь (ст. Козенки) — Минск.
— Напоминаем, что реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики открывается за 45 суток до отправления, — говорят в пресс-центре БелЖД.
Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте
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С 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года в расписании Белорусской железной дороги появятся дополнительные поезда. Кроме того, составы межрегионального сообщения...
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