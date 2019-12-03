﻿ К Новому году и Рождеству в расписании БелЖД появятся дополнительные поезда. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К Новому году и Рождеству в расписании БелЖД появятся дополнительные поезда

04.12.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года в расписании Белорусской железной дороги появятся дополнительные поезда, написано на сайте БелЖД. Кроме того, составы межрегионального сообщения будут курсировать чаще.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По информации БелЖД, работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена. Точно известно, что дополнительные поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам. Среди них Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Пинск, Минск — Калинковичи — Гомель, Мозырь (ст. Козенки) — Минск.

— Напоминаем, что реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики открывается за 45 суток до отправления, — говорят в пресс-центре БелЖД.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте rw.by, а также по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года в расписании Белорусской железной дороги появятся дополнительные поезда. Кроме того, составы межрегионального сообщения...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Меня оговорили». Шакутина обвиняют в передаче взяток в кафе, которого в то время не существовало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика