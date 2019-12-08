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Мобильной группой райисполкома проведен мониторинг ряда объектов района

09.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Всем известна поговорка: «Мой дом – моя крепость!» А как быть с общежитиями? Ведь это тоже, пусть и временно, для кого-то кров, и он должен отвечать всем требованиям безопасности и условиям комфортного проживания.

На момент проверки общежития КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» по улице Школьной, 1 все помещения общего пользования – лестничные клетки, коридоры, душевые, туалеты, лестницы, кухни и другие – находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. Отмечено захламление бытовым мусором, окурками, следами пребывания животных. Необходимо провести косметический ремонт всех указанных помещений, обеспечить здание первичными средствами пожаротушения, запретить курение в неустановленных местах, а также не допускать к использованию самовольно проложенные кабельные линии, выполненные с нарушениями технического кодекса установившейся практики.

Состояние общежития в микрорайоне Восточный, 2, также относящегося к коммунальнику, не лучше. Не помешал бы, конечно, ремонт помещений общего пользования. Кроме того, здание необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения и отремонтировать подоконник на третьем этаже.
В общежитии ОАО «Агрохимуслуги» в том же микрорайоне нарушения минимальны, правда, кухня требует ремонта.

По ходу мониторинга общежитий аграрно-технического колледжа нарушений не обнаружено. Состояние всех трех корпусов удовлетворительное, жилые комнаты и бытовые помещения обеспечивают комфортное проживание учащихся и работников, требования правил охраны труда и противопожарной безопасности, гигиенических и санитарных норм соблюдены.

 

Мобильной группой райисполкома проведен мониторинг ряда объектов района
Кухня в общежитии по ул. Школьной, 1

В аг. Широкое были посещены СУП «Андреевка», котельная КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», школа, детский сад, магазин №74 Рогачевского райпо и торговый объект «Услада».

На мехдворе сельхозпредприятия выявлен ряд нарушений требований правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. Например, необходимо провести техобслуживание и технический ремонт электрошкафов, в токарном отделении на сверлильном и станочном станках отсутствует кнопка «Стоп», на токарном станке нет ограждения зажимного патрона. РОЧС обратил внимание на то, что отработанное моторное масло нужно хранить в закрытой промаркированной таре, засыпать песком разлитые масла, обеспечить все помещения первичными средствами пожаротушения и доукомплектовать пожарный щит необходимым инвентарем. А в общежитии СУП «Андреевка» нужно отключить от сети недействующие помещения, ограничить к ним доступ и застеклить окна.

На молочно-товарной ферме «Коминтерн» тоже есть нарушения. Следует отремонтировать пол в молочном блоке, произвести техобслуживание и технический ремонт распределительных шкафов, очистить контейнер от твердых бытовых отходов и провести инструктаж кочегаров. На ДМБ и МТФ «Михалевка» требуется ремонт душевых и пола в молочном блоке.

Коммунальнику необходимо восстановить изоляцию надземной тепловой сети от здания столовой до детского сада. Стоит сказать, что школа и детский сад порадовали мобильную группу отсутствием нарушений.

Мобильной группой райисполкома проведен мониторинг ряда объектов района

Без серьезных нареканий обошлось и в торговых точках. В «Усладе» нужно привести в надлежащий вид контейнерную площадку, а в магазине №74 промаркировать разделочный инвентарь в соответствии с видом обрабатываемой продукции и нанести на стеллажи максимальную нагрузку, что, собственно, легко устранимо.

Радует и то, что при освидетельствовании работников на всех объектах лиц в состоянии алкогольного опьянения не выявлено.

– Цель визитов мобильной группы – не наказать за выявленные нарушения, а дать рекомендации по их скорейшему устранению, чтобы обезопасить тружеников и не допустить травм на рабочих местах. Поэтому посещение объектов всегда заканчивается подведением итогов, обозначаются как положительные моменты, так и недостатки. Нужно отметить, что большинство замечаний сразу устраняется на месте, так как часто всё имеется в наличии, но срабатывает человеческий фактор. Руководители, как правило, прислушиваются к советам инспекторов, – обозначила главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмила Недогреенко.

Нарушенная изоляция 

Ирина ШУТОВА

 
 
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Всем известна поговорка: «Мой дом – моя крепость!» А как быть с общежитиями? Ведь это тоже, пусть и временно, для кого-то кров, и он...
 
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