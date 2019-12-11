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Для операции гомельских нейрохирургов фрагмент позвоночника напечатали на 3D-принтере

12.12.2019 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С тяжелыми травмами позвоночника в нейрохирургическом отделении № 2 городской больницы Гомеля работают уже не первый год. Но каждый случай особенный. На прошлой неделе в отделение спинальной хирургии поступил пациент пенсионного возраста, пишет newsgomel.by. Примерно лет десять назад у него была серьезная травма шейного отдела позвоночника: перелом второго шейного позвонка.


— Мужчина пережил это, продолжал работать, но перелом так и не сросся, — рассказывает нейрохирург Василий Гуринович. — Со временем возникла деформация, которая привела к сужению позвоночного канала (в норме его диаметр должен быть примерно один сантиметр) и сдавлению спинного мозга.

Наступило сильное ухудшение. За несколько дней до операции мужчина уже не мог ни ходить, ни двигать руками. Чтобы восстановить функциональность конечностей, требовалась операция по расширению позвоночного канала. В больнице и раньше делали подобные хирургические вмешательства, но главная сложность этого случая в том, что поврежденное место — переход головного мозга в спинной.

— Здесь располагается большое количество жизненно важных центров и структур. Их повреждение может привести к смерти больного, — поясняет Василий Андреевич. — Так что действовать нужно предельно осторожно, чтобы ничего не зацепить. А места очень мало: работаем через небольшой разрез.

К счастью, современные технологии значительно облегчают задачу, поставленную перед нейрохирургами. Практика 3D-принтинга органов широко распространена во всем мире: США, Японии, России и других странах. Уже и в Минске для планирования операции на сердце распечатали главный «мотор» человеческого организма. А вот гомельчане стали первыми, кто проделал это с позвоночником.

— Современные технологии позволяют четко спланировать ход операции, сделать её более безопасной. Дают возможность подержать в руках орган или его фрагмент, с которым придется работать в операционной. Поэтому мы и решили попробовать, — рассказывает нейрохирург Евгений Ковалев. — Сперва собирали информацию, узнавали, какие программы могут перевести изображение КТ в формат, необходимый для печати на 3D-принтере. Все делали самостоятельно. А потом начали искать тех, кто воплотит идею в жизнь.

Реализовать задуманное помогли в Институте механики металлополимерных систем имени В. А. Белого Национальной академии наук Беларуси. Пластмассовая модель полностью повторила фрагмент позвоночника пациента. С точностью до миллиметра! На создание модели ушли практически сутки.

— В результате мы смогли спланировать объем кости, который нужно было удалить, чтобы освободить спинной мозг, поставили титановые импланты. Во время самой операции, если возникали какие-либо сомнения, постоянно сверялись с 3D-моделью, — вспоминает Василий Гуринович. — В целом эта технология значительно обезопасила процесс, дала нам возможность работать спокойно и сократить время хирургического вмешательства.


Поскольку спинной мозг пациента был длительно прижат, возникли изменения в нервных волокнах. Чтобы все восстановилось, конечно же, потребуется время. И, тем не менее, уже спустя неделю после операции врачи отмечают значительный прогресс: мужчина вновь стал ходить, самостоятельно себя обслуживать. Конечным же результатом лечения станет сращение фрагмента затылочной кости и нескольких позвонков.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Недавно в Минске для планирования операции на сердце распечатали главный «мотор» человеческого организма. А вот гомельчане стали первыми, кто проделал это с...
 
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