Огни на главной городской новогодней ёлке зажгли в Пинске

Источник материала: Полесская правда



Горожане с удовольствием отмечают, как преобразился Пинск, готовясь к новогодним праздникам. До минувших выходных не хватало лишь света огней на главной городской елке. Это символичное событие случилось в воскресенье, и как полагается, в атмосфере праздника.

Поучаствовать в масштабном мероприятии «Сверкай огнями, елка!» пришло много пинчан, в том числе и детишек. Программа предлагала много интересного для всех возрастов. Любители эксклюзива могли купить сувениры ручной работы на новогодней выставке-продаже «Ларец новогодних чудес» мастеров народного творчества любительского объединения «Полесские мастера» Пинского ГДК. Люди с удовольствием делали памятные снимки в фотозоне. Которая была устроена в фойе Дома культуры. На площади Ленина прошла спортивно-игровая программа «Пинская удаль». Здесь же работала торговля, детей зазывали покататься на карусели, необычных велосипедах, мини-поезде с вагончиками в виде уточек и многом другом. Привлекали внимание байкеры мото-клуба «Overhead», которые по случаю надели новогодние шапочки и устроили выставку раритетных мотоциклов «Урал».

Самым зрелищным мероприятием дня стал парад Дедов Морозов и Снегурочек в рамках четвертого городского фестиваля-конкурса «Супер Дед Мороз и Супер Снегурочка». Новогодние персонажи прошли по пинской пешеходке к центру площади, пригласили всех желающих на хоровод вокруг главной елки, а затем сразились на сцене в конкурсной программе «Морозный батл». Яркие выступления подготовили команды яслей-садов №№ 5, 9 и 37, колледжа легкой промышленности, индустриально-педагогического, педагогического колледжей и детской поликлиники. К финалу батла стемнело, тем более эффектно выглядело появление главных Деда Мороза и Снегурочки, которых к сцене доставили все те же байкеры на все тех же раритетных мотоциклах.

В итоге Супер Дедом Морозом стал Тимофей Щекотович, а Супер-Снегурочкой была объявлена Ольга Кирикович.

Апогеем праздника стало зажжение огней на главной елке, а затем всех пригласили поучаствовать в фестивале рождественских огней. Сделать это было просто – желающие могли купить светящиеся шары и примкнуть с ними к сверкающей толпе.

Людмила РЕБКОВЕЦ

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