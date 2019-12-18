Бастующие водители, загадочная смерть, медсправка за день и суд из-за трусов - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В октябре удивлялись тому, что цветут растения. В ноябре это выглядело еще более странно. Но уже декабрь, а бедные деревья и цветы продолжают распускаться. Вот, смотрите, в Пинске на деревьях появились листья , а в Березинском заповеднике в середине декабря распустился «подснежник» . Природа, опомнись, Новый год скоро! Ну что ж, пройдемся по важным событиям вчерашнего дня.

САМОЕ ВАЖНОЕ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Очень непонятная и страшная история произошла в районе Ждановичей. Там нашли машину сотрудника Академии наук. Видно было, что авто после ДТП. Спустя какое-то время недалеко от авто в водохранилище всплыли тела владельца машины и его научного партнера . Сейчас в этом деле разбираются следователи.

Как в жизни все может перевернуться. Помните дело об украденных в секонде Бобруйска б/у трусах? Наш герой сначала бы обвиняемым, а через год поменялся местами с потерпевшей в суде. Сумма иска всего 15 рублей. Но дело не в деньгах. Читайте подробности этой истории .

А вы знали, что семья с тремя детьми может построить дом почти даром? Господдержка, предусмотренная 240-м указом, дает реальную возможность улучшить жилищные условия. Разбираемся , дома каких размеров прокредитуют многодетным семьям в городе и сельской местности и можно ли построиться за льготный кредит при минимальных вложениях из собственного кармана.