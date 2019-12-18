Бастующие водители, загадочная смерть, медсправка за день и суд из-за трусов - все за вчера

В октябре удивлялись тому, что цветут растения. В ноябре это выглядело еще более странно. Но уже декабрь, а бедные деревья и цветы продолжают распускаться. Вот, смотрите, в Пинске на деревьях появились листья, а в Березинском заповеднике в середине декабря распустился «подснежник». Природа, опомнись, Новый год скоро! Ну что ж, пройдемся по важным событиям вчерашнего дня.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Уже несколько дней все обсуждают громкое заявление экс-бойца СОБРа (тут рассказ о нем его сокамерника) о причастности к исчезновению и убийству оппозиционных политиков в 1999 году. Давайте вспомним, кем были Захаренко, Гончар и Красовский и как из людей из «команды Лукашенко» они стали его политическими противниками. Дело журналиста Дмитрия Завадского стоит немного особняком в череде исчезновений 1999−2000 годов, вспоминаем и его.
Дальнобойщики и таксисты устроили вчера забастовку. Первые недовольны тем, что не получили польские «дозволы» на поездки или получили их в небольшом количестве. Часть грузоперевозчиков устроила в Брестезабастовку на трассе М1, другие же отправились в Минтранс. Пришли они без предварительной записи, но на прием попали. А вот Минске опять бастовали водители «Яндекс.Такси»">водители, сотрудничающие с Яндекс. Такси, недовольны условиями труда. Собираются работники уже не первый раз, количество возмущенных растет.
В Минске наконец назначили нового главного архитектора. На этот раз выбрали женщину. Мы собрали информацию о ней. Желаем удачи, ведь в последнее время ее предшественники не долго задерживались на этом посту.
Российские правоохранители пришли в московские офисы компаний, связанных с главой «Группы Сафмар» Михаилом Гуцериевым и его сыном Саидом. Об этом сообщили СМИ. В группе «Сафмар» заявили, что информация об обысках не соответствует действительности. Рассказываем, что известно и как Гуцериев связан с Беларусью.
В Беларуси в 2020 году заработает обновленный Трудовой кодекс, бюджетникам будут по новой схеме рассчитывать и выплачивать зарплаты, а те, кто попадет в базу не занятого в экономике населения, будут ЖКУ оплачивать по полным тарифам. Изучайте список важных изменений. Кстати, не только эти изменения отразятся на вашем кошельке, но еще и стоимость проезда. И, между прочим, не только в Трудовом кодексе ожидаются новшества. Административные правонарушения разделят на несколько видов — как в Уголовном кодексе.
Водители, поздравляем вас, Минздрав запускает пилотный проект по получению справки о состоянии здоровья за один день. Больше не придется самим брать выписки из амбулаторных карт в поликлиниках. Водительские медкомиссии будут запрашивать документы онлайн. Читайте подробности.
Президент подписал указ, который должен помочь сократить в течение двух лет очереди многодетных семей в Минске. Смотрите, где будут строить эти дома и какую поддержку можно будет получить. Кто-то будет строиться, а кто-то переехал в новое общежитие. То самое, для медиков, о котором говорил Лукашенко.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Очень непонятная и страшная история произошла в районе Ждановичей. Там нашли машину сотрудника Академии наук. Видно было, что авто после ДТП. Спустя какое-то время недалеко от авто в водохранилище всплыли тела владельца машины и его научного партнера. Сейчас в этом деле разбираются следователи.
Как в жизни все может перевернуться. Помните дело об украденных в секонде Бобруйска б/у трусах? Наш герой сначала бы обвиняемым, а через год поменялся местами с потерпевшей в суде. Сумма иска всего 15 рублей. Но дело не в деньгах. Читайте подробности этой истории.
А вы знали, что семья с тремя детьми может построить дом почти даром? Господдержка, предусмотренная 240-м указом, дает реальную возможность улучшить жилищные условия. Разбираемся, дома каких размеров прокредитуют многодетным семьям в городе и сельской местности и можно ли построиться за льготный кредит при минимальных вложениях из собственного кармана.
Шиномонтажка. Сразу представляется мрачный гараж и много инструментов. Но если добавить пару ярких штрихов, может получиться очень атмосферное место. Посмотрите, как круто и необычно получилось у этих ребят. Они рассказали, как развивали свой бизнес и чем отличаются от других.
Представьте ситуацию: пьяный пешеход попал под машину, серьезно пострадал. Водителя авто признали невиновным в ДТП, но он должен рассчитываться с пострадавшим всю жизнь. Такая ситуация произошла с нашим героем. Как так получилось, читайте в нашем материале.
Мы пригласили в студию людей, которые воспитывают детей от другого брака своих супругов. Это сложно, но все возможно, если есть любовь. Послушайте истории наших героев, возможно, они помогут и вам принять важное решение в жизни.
В милиции провели профилактическую беседу с Павлом Северинцем (кстати, ему вчера дали 15 суток и отпустили домой) о недопустимости противоправных действий, направленных на незаконную агитацию сбора граждан, а также проведения несанкционированных массовых мероприятий. Ему сообщили, что 20 декабря во Дворце Республики пройдет благотворительная акция, где будет много детей, и предупредили, что «со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан».
О СПОРТЕ
Помните, мы выставляли на аукцион футболки лидеров брестского «Динамо» Артема Милевского и Павла Нехайчика? Организованно все было ради двух парней, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Сколько же денег удалось выручить?
Минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд и 22-е в 25 последних играх. В этот раз хоккеисты проиграли дома клубу «Сочи».