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Рождество Христово в Беларуси: праздничная месса в костеле Пресвятой Девы Марии
25.12.2019 01:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рождество Христово 25 декабря отмечают католики, греко-католики и протестанты. Во всех костелах Беларуси установлены батлейки со сценой рождения Христа, идут праздничные службы. Как проходили мессы в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске — в фоторепортаже TUT.BY.
— Віншую ўсіх вас з радасным і збаўчым святам Нараджэння Хрыстовага! Віншую хрысціянаў, якія разам з намі яго адзначаюць! Са словамі віншаванняў звяртаюся да нашых братоў і сясцёр праваслаўных, якія праз два тыдні будуць адзначаць свята Божага Нараджэння! Віншую ўсіх людзей добрай волі! —
Высшие католические иерархи Беларуси в этом году проводят праздничную службу в костеле Матери Божьей Фатимской в Жодино.
Минска">Когда пройдут праздничные рождественские службы в католических храмах Минска
Каждый седьмой житель Беларуси относится к римско-католической церкви. Это вторая по численности конфессия. 25 декабря в стране — официальный выходной день. Рождество — семейный праздник, который верующие стараются встретить в кругу родных и близких.
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Каждый седьмой житель Беларуси относится к римско-католической церкви. Это вторая по численности конфессия. 25 декабря в стране - официальный выходной день....
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