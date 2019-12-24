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Рождество Христово в Беларуси: праздничная месса в костеле Пресвятой Девы Марии

25.12.2019 01:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рождество Христово 25 декабря отмечают католики, греко-католики и протестанты. Во всех костелах Беларуси установлены батлейки со сценой рождения Христа, идут праздничные службы. Как проходили мессы в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске — в фоторепортаже TUT.BY.



— Віншую ўсіх вас з радасным і збаўчым святам Нараджэння Хрыстовага! Віншую хрысціянаў, якія разам з намі яго адзначаюць! Са словамі віншаванняў звяртаюся да нашых братоў і сясцёр праваслаўных, якія праз два тыдні будуць адзначаць свята Божага Нараджэння! Віншую ўсіх людзей добрай волі! — обратился с традиционным посланием к верующим глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

Высшие католические иерархи Беларуси в этом году проводят праздничную службу в костеле Матери Божьей Фатимской в Жодино.







Поздравил белорусов с Рождеством и глава государства. Президент отметил, что уже более 20 веков Вифлеемская звезда освещает путь добра и надежды. «Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров — социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия», — говорится в поздравлении.








Минска">Когда пройдут праздничные рождественские службы в католических храмах Минска

Каждый седьмой житель Беларуси относится к римско-католической церкви. Это вторая по численности конфессия. 25 декабря в стране — официальный выходной день. Рождество — семейный праздник, который верующие стараются встретить в кругу родных и близких.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый седьмой житель Беларуси относится к римско-католической церкви. Это вторая по численности конфессия. 25 декабря в стране - официальный выходной день....
 
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