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Караев рассказал, как будут оценивать работу милиции: без доведения каких-либо планов или нормативов
27.12.2019 18:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа «карательного органа», использования «палочно-галочной» системы. Об этом на заседании межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности заявил министр внутренних дел генерал-майор милиции Юрий Караев,
— Не надо выявлять «на количество». Профилактика, беседа — это и есть работа. Милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа «карательного органа», использования «палочно-галочной» системы, — заявил глава ведомства.
Он также отметил, что усилия МВД направлены на то, чтобы действия сотрудников должны однозначно воспринимались гражданами, как необходимые и справедливые.
— Мы
В настоящее время в МВД завершили разработку инструкции об оценке деятельности. Теперь результативность милиции будет оцениваться только по конечному результату без доведения каких-либо планов или нормативов. Милиция перейдет от оценки «удовлетворительно-неудовлетворительно» к балльной системе.
Например, по линии наркоконтроля максимальное количество баллов будет начисляться подразделению за пресечение деятельности нарколаборатории либо преступной организации. По линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями — не по количеству выявленных преступлений, а по значимости предотвращенного вреда. Кроме того, для стимулирования работы сотрудников при ее оценке вводятся повышающие коэффициенты при условии отнесения преступления к «приоритетным» (государственная собственность, бюджет, закупки и и т.д.).
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Караев рассказал, как будут оценивать работу милиции: без доведения каких-либо планов или нормативов
Например, по линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями эффективность будет оцениваться не по количеству выявленных преступлений, а по значимости...
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