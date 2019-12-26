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Караев рассказал, как будут оценивать работу милиции: без доведения каких-либо планов или нормативов

27.12.2019 18:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа «карательного органа», использования «палочно-галочной» системы. Об этом на заседании межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности заявил министр внутренних дел генерал-майор милиции Юрий Караев, сообщает пресс-служба МВД.


Юрий Караев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Не надо выявлять «на количество». Профилактика, беседа — это и есть работа. Милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа «карательного органа», использования «палочно-галочной» системы, — заявил глава ведомства.

Он также отметил, что усилия МВД направлены на то, чтобы действия сотрудников должны однозначно воспринимались гражданами, как необходимые и справедливые.

— Мы ограничили использование переносных мобильных радаров, решили проанализировать, что изменится. Пока сказать, что это привело к всплеску правонарушений, мы не можем. Установка камер фиксации должна быть согласована с руководителями ГАИ с учетом анализа аварийности на дорогах. Вместе с тем, надо помнить, что есть граждане очень законопослушные, а есть лихачи, готовые платить штрафы. Мы не должны идти на поводу у системных правонарушителей, — сказал Юрий Караев.

В настоящее время в МВД завершили разработку инструкции об оценке деятельности. Теперь результативность милиции будет оцениваться только по конечному результату без доведения каких-либо планов или нормативов. Милиция перейдет от оценки «удовлетворительно-неудовлетворительно» к балльной системе.

Например, по линии наркоконтроля максимальное количество баллов будет начисляться подразделению за пресечение деятельности нарколаборатории либо преступной организации. По линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями — не по количеству выявленных преступлений, а по значимости предотвращенного вреда. Кроме того, для стимулирования работы сотрудников при ее оценке вводятся повышающие коэффициенты при условии отнесения преступления к «приоритетным» (государственная собственность, бюджет, закупки и и т.д.).

 
 
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Например, по линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями эффективность будет оцениваться не по количеству выявленных преступлений, а по значимости...
 
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