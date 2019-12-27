Зима возвращается, но не надолго. Погода в Витебске в предновогодние выходные

Источник материала: Tut.by

В последние выходные года вернется зима: на термометре будет минус, пойдет снег, сообщает Белгидромет.



Фото: wtalks.com

В субботу, 28 декабря, облачно, снег, метель, порывистый ветер. Температура воздуха днем — до −4°С.

В воскресенье, 29 декабря, похолодает еще больше: ночью и днем −6…8 °С, а к вечеру температура опустится до −11…13 °С. Без осадков.

Хороших выходных!

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