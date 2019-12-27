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В Браславе строят новую лестницу на Замковую гору. Туристам больше не нужен опасный подъем

28.12.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Браславе строят новую лестницу на Замковую гору, пишет «Браслаўская звязда». Теперь туристам не придется подвергать себя опасности: раньше они забирались на возвышенность по крутому склону.


С Замковой горы лучше всего осматривать достопримечательности Браслава. Однако несмотря на заасфальтированную дорожку со стороны улицы Кирова, многие туристы стремились попасть на гору по крутому склону — напротив костела. А это небезопасно. Поэтому для удобства людей местные коммунальники решили установить здесь лестницу из металла.

Сварные работы по монтажу лестницы почти завершены. Осталось уложить деревянные ступени.

 
 
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Сварные работы по монтажу лестницы почти завершены. Осталось уложить деревянные ступени.
 
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