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В Браславе строят новую лестницу на Замковую гору. Туристам больше не нужен опасный подъем
28.12.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Браславе строят новую лестницу на Замковую гору,
С Замковой горы лучше всего осматривать достопримечательности Браслава. Однако несмотря на заасфальтированную дорожку со стороны улицы Кирова, многие туристы стремились попасть на гору по крутому склону — напротив костела. А это небезопасно. Поэтому для удобства людей местные коммунальники решили установить здесь лестницу из металла.
Сварные работы по монтажу лестницы почти завершены. Осталось уложить деревянные ступени.
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Сварные работы по монтажу лестницы почти завершены. Осталось уложить деревянные ступени.
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