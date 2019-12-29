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Как перейти на использование электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения

30.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Как перейти на использование электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения
Обращаем внимание граждан о том, что на официальном сайте ГПО «Белэнерго» в разделе «Вопрос-ответ – Физ.лицам – Актуально» размещена информация «Что нужно знать гражданину, решившему использовать электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения».

В данной информации описан пошаговый алгоритм действий гражданина по осуществлению перехода на использование электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в одноквартирном жилом доме, в том числе в части получения технических условий.

 
 
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> Обращаем внимание граждан о том, что на официальном сайте ГПО «Белэнерго» в разделе «Вопрос-ответ – Физ.лицам – Актуально» размещена информация «Что нужно знать...
 
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