Как перейти на использование электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения

Источник материала: Полесская правда



Обращаем внимание граждан о том, что на официальном сайте ГПО «Белэнерго» в разделе «Вопрос-ответ – Физ.лицам – Актуально» размещена информация «Что нужно знать гражданину, решившему использовать электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения».

В данной информации описан пошаговый алгоритм действий гражданина по осуществлению перехода на использование электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в одноквартирном жилом доме, в том числе в части получения технических условий.