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Как перейти на использование электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения
30.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В данной информации описан пошаговый алгоритм действий гражданина по осуществлению перехода на использование электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в одноквартирном жилом доме, в том числе в части получения технических условий.
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