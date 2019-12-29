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Воспитанники детского приюта в Логишине получили подарки от Пинского РОВД

30.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Воспитанники детского приюта в Логишине получили подарки от Пинского РОВД
Как рассказал корреспонденту pinsknews.by начальник ИДН Пинского РОВД Артур Бартош, в преддверии новогодних и рождественских праздников в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» Пинским РОВД проводятся мероприятия, направленные на социальную поддержку малолетних, признанных находящимися в социально опасном положении или оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов.

26 декабря личный состав Пинского РОВД по доброй традиции посетил детский социальный приют ГУО «СПЦ Пинского района» в г.п. Логишин. Праздник начался с театрализованного стихотворного представления, которое воспитанники приюта подготовили специально для гостей. После постановки к ребятам обратились начальник Пинского РОВД Сергей Козак и начальник ИДН Пинского РОВД Артур Бартош, которые поздравили ребят с наступающими праздниками, ва игровой форме провели беседу, направленную на профилактику противоправного поведения с разъяснением действующего законодательства. После этого детям передали сладости, за что руководство ГУО «СПЦ Пинского района» в лице директора Светланы Рудкаускас, поблагодарило сотрудников отдела за оказанное внимание детям и шефскую помощь. После бесед с детьми подшефные пригласили сотрудников присоединиться к праздничному хороводу вокруг елки.

– Накануне Нового года мы очень хотим, чтобы дети чувствовали атмосферу радости, – отметил Артур Бартош. – Пинский РОВД традиционно уделяет огромное внимание воспитанию подрастающего поколения, в том числе ребят, находящихся в приюте. Мы стараемся всячески поддерживать их, и уверены, что все они станут достойными гражданами нашего общества.

 
 
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