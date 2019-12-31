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Крутые врачи, повар-француз и дедушка сотни внучат. Люди Витебщины, которые восхитили нас в 2019-м

01.01.2020 00:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В уходящем году мы много писали про жителей глубинки: герои наших материалов доказали, что счастье — оно там, где мы есть и где мы хотим быть жизнерадостными и успешными. Было непросто выбрать людей, которые удивили нас больше всего, ведь каждый человек — по-своему ценен и уникален.

Владимир Духович

Жителю Витебска Владимиру Духовичу — 64. У него — 19 родных (биологических) детей и 74 внука! И это — не конец семейной истории: некоторые сыновья и дочки еще порадуют главу большой семьи новыми наследниками. В целом, может, и под сотню внучат наберется, представляете?


Владимир и Алла Духовичи (в первом ряду крайние справа) со своими детьми и родителями. Фото: семейный архив Сергея и Маргариты Язевых

«Все имена помню, а вот дни рождения уже путаю». У мужчины из Витебска — 19 родных детей и 73 внука

Борис Поль Жорж Буаняр

Шесть лет назад французский шеф-повар и сомелье Борис Поль Жорж Буаняр влюбился в Оксану из Витебска. Да так крепко, что бросил Париж и два своих ресторана — и переехал к ней. У жениха-романтика было одно условие: «Жить будем в глубинке». Пара присмотрела два аккуратных домика в Стражевичах под Новолукомлем, переехала — и деревня зажила новой жизнью. Сельчане теперь по праздникам едят улиток и фламбе, пьют кальвадос и шампанское.


Борис Буаняр. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Фуа-гра тут не пошло». Как живет в белорусской деревне настоящий французский повар

Владимир Иванкович

Фермер Владимир Иванкович мог бы давно, еще в юности, когда развалился СССР, уехать в Литву, на родину матери. Но гены отца-белоруса пересилили — остался в Лынтупах Поставского района. И стал пахать землю — как когда-то дед, прадед, прапрадед. «Родину не выбирают, она одна», — без всякого пафоса говорит Владимир.


Владимир Иванкович. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Я живу в Лынтупах. Как фермер Владимир в поселке, который уже скорее деревня, пашет землю предков

Андрей Егоров

Андрей Егоров из Городка в фитнес-среде известен как «врач-качок» и автор популярного блога про ЗОЖ и силовые тренировки на YouTube. А в родном городе, где живет около 12,5 тысячи человек, его знают как заведующего Веремеевской амбулаторией. Если проще, Андрей — сельский доктор: медучреждение на окраине Городка обслуживает население ближайших деревень.


Андрей Егоров. Фото: инстаграм Адрея Егорова

Я живу в Городке. Как сельский врач-качок пашет на две ставки и звездит на YouTube

Максим Жуков

Витебский предприниматель и общественный деятель Максим Жуков стал… «помещиком». Или «барином» — он сам еще не определился, как себя в шутку называть. Жуков владеет бывшей усадьбой в деревне Большие Летцы, где в конце XIX — начале XX веков жил известный ботаник Владимир Адамов. Витеблянин восстанавливает здание-«заброшку», чтобы создать тут культурный центр.


Максим Жуков. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Поздравляю и — сочувствую!» Как «барин» из Витебска делает из старой усадьбы место для фестивалей

Михаил и Константин Самарины

Такой сельской больницы, как в деревне Холомерье Городокского района, вы не видели. В кабинетах — самое современное медоборудование, в палатах — хороший ремонт и спутниковое ТВ, в коридорах — картины вместо скучных санбюллетеней. А главврача Михаила Самарина и его сына, терапевта Константина Самарина, пациенты называют «гениями», «волшебниками» и т.д. Здесь исцелились от грыж, болей в спине и суставах сотни людей — в том числе известные политики, артисты, спортсмены, чиновники.


Справо налево: Михаил и Константин Самарины. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Я живу в Холомерье. Сельский врач построил деревенскую больничку — и она зарабатывает сотни тысяч долларов

Андрей Корпс

Андрею Корпсу из Орши — 38 лет. Половину жизни он кололся, курил и пил. Пять с половиной лет отсидел: «По своей, „профильной“ статье УК — 328-й, за незаконный оборот наркотиков». Квартиру превратил в притон, потерял семью. Впереди были либо снова тюрьма, либо больница, либо кладбище. Но три года назад вдруг что-то случилось, и привычный сценарий сломался. «Мне будто Бог с неба пальцем пригрозил. Я достиг своего „дна“ — и решил „завязать“», — вспоминает мужчина. Сейчас Корпс, угробивший полжизни на «дурь», уничтожает наркоманские граффити на стенах.


Андрей Корпс. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Наркоконтроль в шоке. В Орше парень, угробивший полжизни на «дурь», борется с наркоманскими граффити

Ольга Мишуто

Оля ходит в тренажерку не для того, чтобы запостить утром новое селфи в инстаграм. Она в тренажерке пашет. И результат налицо. За год девушка сбросила 25 кг, а ее одежда уменьшилась аж на… пять размеров — с 52-го до 42-го. «Сама в шоке! — смеется жительница Витебска. — Мой путь из „котлеты в атлеты“ начался со злости на себя и твердой решимости изменить жизнь». И все получилось: сейчас девушка работает тренером.


Ольга Мишуто. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

«Ела, как канадский лесоруб». Как молодая мама из Витебска похудела на 25 кг за год

Пусть следующий год сталкивает вас только с хорошими людьми, а вы знакомьте их с нами — порадуемся вместе. Пишите, звоните — всегда ваш TUT.BY. С Новым годом, друзья!

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Витебск
 
 
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