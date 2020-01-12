﻿ Шла 19-ая неделя осени… Погода в январском Могилеве на неделе. 21.by
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Шла 19-ая неделя осени… Погода в январском Могилеве на неделе

13.01.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А вы ждете снежных сугробов в середине января? Давайте ждать вместе — возможно, выходные принесут в Могилев какой-то намек на зиму. А пока прошло 135 дней осени и впереди — еще минимум пять. Да-да, по прогнозу на неделе — стабильно тепло, пасмурно и, в основном, без осадков.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Сегодня, 13 января, будет +2 °С. Днем возможен мокрый снег.

Во вторник столбик термометра дотянется до +3 °С. Будет без существенных осадков.

В среду, 15 января, также будет до +3 °С, но поднимется порывистый ветер — до 13 м/с. А утром может выглянуть солнце.

В четверг ожидается +1…3 °С, пасмурно. Порывистый ветер будет только до обеда.

В пятницу, 17 января, днем будет до +3 °С, а к ночи подморозит — минус 1 °C. Будет по-прежнему пасмурно.

Хорошей недели!

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве по-прежнему серо, пасмурно, тепло.
 
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