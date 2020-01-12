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Шла 19-ая неделя осени… Погода в январском Могилеве на неделе
13.01.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
А вы ждете снежных сугробов в середине января? Давайте ждать вместе — возможно, выходные принесут в Могилев какой-то намек на зиму. А пока прошло 135 дней осени и впереди — еще минимум пять. Да-да, по прогнозу на неделе — стабильно тепло, пасмурно и, в основном, без осадков.
Сегодня, 13 января, будет +2 °С. Днем возможен мокрый снег.
Во вторник столбик термометра дотянется до +3 °С. Будет без существенных осадков.
В среду, 15 января, также будет до +3 °С, но поднимется порывистый ветер — до 13 м/с. А утром может выглянуть солнце.
В четверг ожидается +1…3 °С, пасмурно. Порывистый ветер будет только до обеда.
В пятницу, 17 января, днем будет до +3 °С, а к ночи подморозит — минус 1 °C. Будет по-прежнему пасмурно.
Хорошей недели!
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В Могилеве по-прежнему серо, пасмурно, тепло.
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