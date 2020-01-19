Мой папа – спасатель

Источник материала: Газета Авангард

Юные будакошелевцы рассказывают о своих родителях, связавших жизнь с одной из самых героических и нужных профессий.





Богдан ШЕВЦОВ, 5 лет:

– Мой папа тушит пожары и спасает людей. Я очень им горжусь и хочу быть во всем на него похожим. А еще он самый сильный, добрый и смелый. Дома мы очень весело проводим время вместе, любим поиграть и подурачиться.





Никита ЗАЛЕВСКИЙ, 6 лет:

– Мой папа – самый лучший. Его работа трудная и опасная, ведь ему приходится бороться с огнем. Он смелый и отважный, добрый и внимательный. Он учит меня боксировать грушу, играть в футбол, собирать пазлы и конструктор. Когда вырасту, тоже стану спасателем.





Кирилл ПОЛЯКОВ, учащийся 1«Б» класса начальной школы г. Буда-Кошелево:

– Мой папа ездит на большой машине, с помощью которой они тушат пожары. Его профессия связана с риском для жизни, она хоть и трудная, но очень нужная. Он всегда радуется, когда его дежурство проходит без происшествий или когда удается быстро ликвидировать пожар. Конечно же, он самый лучший и отважный, мы его очень любим и дорожим им. Я стараюсь во всем быть на него похожим и беру с него пример.

Ольга ЧЕРНЯКОВА, фото автора