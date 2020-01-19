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Мой папа – спасатель

19.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Юные будакошелевцы рассказывают о своих родителях, связавших жизнь с одной из самых героических и нужных профессий.

Мой папа – спасатель

Богдан ШЕВЦОВ, 5 лет:
– Мой папа тушит пожары и спасает людей. Я очень им горжусь и хочу быть во всем на него похожим. А еще он самый сильный, добрый и смелый. Дома мы очень весело проводим время вместе, любим поиграть и подурачиться.

Мой папа – спасатель

Никита ЗАЛЕВСКИЙ, 6 лет:
– Мой папа – самый лучший. Его работа трудная и опасная, ведь ему приходится бороться с огнем. Он смелый и отважный, добрый и внимательный. Он учит меня боксировать грушу, играть в футбол, собирать пазлы и конструктор. Когда вырасту, тоже стану спасателем.

Мой папа – спасатель

Кирилл ПОЛЯКОВ, учащийся 1«Б» класса начальной школы г. Буда-Кошелево:
– Мой папа ездит на большой машине, с помощью которой они тушат пожары. Его профессия связана с риском для жизни, она хоть и трудная, но очень нужная. Он всегда радуется, когда его дежурство проходит без происшествий или когда удается быстро ликвидировать пожар. Конечно же, он самый лучший и отважный, мы его очень любим и дорожим им. Я стараюсь во всем быть на него похожим и беру с него пример.

Ольга ЧЕРНЯКОВА, фото автора

 
 
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Юные будакошелевцы рассказывают о своих родителях, связавших жизнь с одной из самых героических и нужных профессий. Богдан ШЕВЦОВ, 5 лет: – Мой папа...
 
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