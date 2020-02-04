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Как заставить индивидуального предпринимателя выполнить условия договора – консультация специалиста

04.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Как заставить индивидуального предпринимателя выполнить условия договора – консультация специалиста
Жительница Барановичей Лина Григорьевна в апреле прошлого года заключила с одним из местных предпринимателей договор на установку памятника умершему супругу и благоустройство места захоронения. И с тех пор лишилась покоя – до сих пор добивается от исполнителя выполнения договорных обязательств.

– Я приехала принимать работу и ужаснулась: памятник установлен косо, ограда «пляшет» в разные стороны, плитка уложена вкривь и вкось, – рассказывает Лина Григорьевна. – «Пока не будут устранены все неполадки, оплату не произведу», – сказала я «ипэшнику».

Сведущие люди также подсказали, что из-за некачественно выполненных бетонных работ в обозримом будущем начнет разваливаться фундамент памятника. В августе 2019-го вдова изложила все претензии письменно и направила исполнителю. Тот исправил все, за исключением фундамента – мол, основание могилы залито без нарушений технологического процесса и прослужит долго, по крайней мере, указанные в договоре 2 года.

Лина Григорьевна вновь возмутилась: «Что такое 2 года для захоронения?!» – и отказалась платить. На сегодняшний день она должна индивидуальному предпринимателю 1000 рублей.

– Я ведь пошел на уступки – предложил либо продлить срок гарантии до 5 лет, либо уменьшить платеж на 250 рублей, но заказчица ни на что не соглашается, – сокрушается исполнитель работ. – Теперь буду вынужден обратиться в суд.

Лина Григорьевна тоже собирается идти в суд:

– Ведь не исполняется договор, в котором черным по белому написано, что все должно быть сделано качественно.

Женщина знает, что согласно Закону «О защите прав потребителей» исполнитель обязан произвести независимую экспертизу выполненных работ. Она уже была на консультации в Барановичской городской организации по защите прав потребителей и получила рекомендации о том, как действовать дальше.

 
 
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