Пентагон признал, что от ракетного удара Ирана по американской базе пострадали 109 человек

Источник материала: Tut.by

США вновь скорректировали число американских военнослужащих, пострадавших при ракетном ударе Ирана в январе по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке.



Фото: wikipedia.org

Как минимум 109 солдат получили контузии, заявили в пресс-службе Пентагона в понедельник, 10 февраля. «Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете», — отметили в военном ведомстве.

По данным пресс-службы, 76 человек уже вернулись к исполнению обязанностей. В Германию в госпиталь Ландштуле для более тщательного обследования были направлены в общей сложности 27 человек, 21 из них впоследствии переправили в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак к месту несения службы. Ряд военнослужащих находились на лечении в госпитале в Кувейте.

Иран обстрелял 8 января две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США, выпустив по ним около 15 ракет. Атака была проведена как акция возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.

Первоначально, по официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп , и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.

Затем военные США признали, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. 17 января Пентагон сообщил об 11 солдатах, получивших контузии, затем о 34, 50, и наконец, о 64 военнослужащих. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного диагноза.