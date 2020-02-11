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Пентагон признал, что от ракетного удара Ирана по американской базе пострадали 109 человек
11.02.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США вновь скорректировали число американских военнослужащих, пострадавших при ракетном ударе Ирана в январе по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке.
Как минимум 109 солдат получили контузии, заявили в пресс-службе Пентагона в понедельник, 10 февраля. «Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете», — отметили в военном ведомстве.
По данным пресс-службы, 76 человек уже вернулись к исполнению обязанностей. В Германию в госпиталь Ландштуле для более тщательного обследования были направлены в общей сложности 27 человек, 21 из них впоследствии переправили в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак к месту несения службы. Ряд военнослужащих находились на лечении в госпитале в Кувейте.
Первоначально, по официальным данным, которые озвучивал и президент
Затем военные США признали, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. 17 января Пентагон сообщил об 11 солдатах, получивших контузии, затем о 34, 50, и наконец, о 64 военнослужащих. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного диагноза.
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В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного...
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