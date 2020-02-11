ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пентагон признал, что от ракетного удара Ирана по американской базе пострадали 109 человек

11.02.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

США вновь скорректировали число американских военнослужащих, пострадавших при ракетном ударе Ирана в январе по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке.


Фото: wikipedia.org

Как минимум 109 солдат получили контузии, заявили в пресс-службе Пентагона в понедельник, 10 февраля. «Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете», — отметили в военном ведомстве.

По данным пресс-службы, 76 человек уже вернулись к исполнению обязанностей. В Германию в госпиталь Ландштуле для более тщательного обследования были направлены в общей сложности 27 человек, 21 из них впоследствии переправили в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак к месту несения службы. Ряд военнослужащих находились на лечении в госпитале в Кувейте.

Иран обстрелял 8 января две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США, выпустив по ним около 15 ракет. Атака была проведена как акция возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.

Первоначально, по официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.

Затем военные США признали, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. 17 января Пентагон сообщил об 11 солдатах, получивших контузии, затем о 34, 50, и наконец, о 64 военнослужащих. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного диагноза.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бобруйске заработало новое приложение для отслеживания транспорта - оно подходит слабовидящим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика