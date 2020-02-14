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Теперь в национальном аэропорту в Минске можно пользоваться электронными посадочными талонами

14.02.2020 17:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальный аэропорт «Минск» запустил электронный посадочный талон. Теперь им могут воспользоваться пассажиры любых авиакомпаний, предоставляющих такую возможность в конкретном аэропорту вылета, сообщается на сайте аэропорта.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Электронный посадочный талон ничем не отличается от обычного бумажного. В этом документе указываются:

  • номер билета;
  • личные данные пассажира;
  • название авиакомпании;
  • двухзначный код перевозчика;
  • номер рейса;
  • аэропорт отправления;
  • аэропорт назначения;
  • дата и время отправления;
  • информация о тарифе и дополнительных услугах.

Для получения электронного талона нужно после прохождения самостоятельной онлайн-регистрации на сайте авиакомпании или через приложение, пройти по ссылке на скачивание. Также талон вышлют на ваш email.

В случае, если талон не пришел на электронную почту, необходимо обратиться в службу поддержки сайта, где производилась покупка, или позвонить на горячую линию авиакомпании.

При прохождении предполетного досмотра достаточно предъявить электронный посадочный, и служба авиационной безопасности сделает отметку в электронной базе данных, которая фактически заменяет штамп на бумажном документе.

Если ваше устройство разрядилось и у вас нет возможности предъявить электронный посадочный талон, необходимо распечатать обычный на стойке регистрации.

Таким образом, в Национальном аэропорту Минск пассажиры могут использовать несколько вариантов посадочных талонов с читаемым штрих-кодом:

  • электронный посадочный в виде 2D-кода на экране мобильного устройства;
  • распечатанный на обычном принтере посадочный талон, скачанный с сайта авиакомпании при онлайн-регистрации;
  • посадочный талон на стандартном бланке, оформляемый на стойке регистрации или в киосках саморегистрации.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальный аэропорт «Минск» запустил электронный посадочный талон. Теперь им могут воспользоваться пассажиры любых авиакомпаний, предоставляющих такую...
 
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