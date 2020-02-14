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Теперь в национальном аэропорту в Минске можно пользоваться электронными посадочными талонами
14.02.2020 17:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Национальный аэропорт «Минск» запустил электронный посадочный талон. Теперь им могут воспользоваться пассажиры любых авиакомпаний, предоставляющих такую возможность в конкретном аэропорту вылета,
Электронный посадочный талон ничем не отличается от обычного бумажного. В этом документе указываются:
Для получения электронного талона нужно после прохождения самостоятельной онлайн-регистрации на сайте авиакомпании или через приложение, пройти по ссылке на скачивание. Также талон вышлют на ваш email.
В случае, если талон не пришел на электронную почту, необходимо обратиться в службу поддержки сайта, где производилась покупка, или позвонить на горячую линию авиакомпании.
При прохождении предполетного досмотра достаточно предъявить электронный посадочный, и служба авиационной безопасности сделает отметку в электронной базе данных, которая фактически заменяет штамп на бумажном документе.
Если ваше устройство разрядилось и у вас нет возможности предъявить электронный посадочный талон, необходимо распечатать обычный на стойке регистрации.
Таким образом, в Национальном аэропорту Минск пассажиры могут использовать несколько вариантов посадочных талонов с читаемым штрих-кодом:
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Национальный аэропорт «Минск» запустил электронный посадочный талон. Теперь им могут воспользоваться пассажиры любых авиакомпаний, предоставляющих такую...
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