«Всё, говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте». Лукашенко - о директорах сахарных заводов

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область заявил, что задержанные руководители сахарных заводов страны дали признательные показания и просят не лишать их свободы. Сюжет показали на телеканале СТВ .



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент отметил, что всегда строго спрашивает с руководителей предприятий и вспомнил «сахарное дело».

— Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов… Вот сидят сейчас и просятся «отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить». А я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите». Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте. А кто тебя посадил в тюрьму? Ты сам себя посадил. Я постоянно говорю: не тронь чужое. Не трогай. Особенно руководитель. Если ты воруешь, какое здесь может быть предприятие? — сказал он.

Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под стражей оказались Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

«Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег», — рассказал Александр Лукашенко, комментируя «сахарное дело».

По информации КГБ , которая была озвучена в эфире телеканала «Беларусь 1», предприятия отгружали продукцию на экспорт Белорусской сахарной компании, значительная его часть уходила «подконтрольным посредникам». Затем этот же сахар перепродавали дороже на своем же рынке. Кроме того, затраты на производство увеличивались за счет продажи российским посредникам упаковки по завышенной стоимости. «Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», — заявили в КГБ.

6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение .