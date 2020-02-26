ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исчезнут ли с 1 марта из аптек некоторые лекарства для сердечно-сосудистой системы и ЭКО? Объясняет МАРТ

26.02.2020 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

МАРТ напомнил поставщикам и производителям лекарств, в том числе белорусских, о том, что нужно вовремя зарегистрировать предельные отпускные цены на препараты. Если эти цены не зарегистрировать, то лекарство нельзя будет продавать в аптеках. Так все-таки исчезнут некоторые лекарства из наших аптек с 1 марта или нет?


Фото: Reuters

На сайте МАРТ появилась информация о том, что с 1 марта в аптеках может быть запрещена продажа некоторых лекарств, если поставщики и производители вовремя не зарегистрируют на них предельные отпускные цены.

Речь идет о том, что в Беларуси существует принцип референтного ценообразования на различные группы лекарств. Это и белорусские лекарства, и импортные — ко всем единый подход, объясняют в МАРТ. Простыми словами, производитель или поставщик лекарств из этих групп должен обратиться в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, пакет документов оттуда перенаправят в МАРТ, там проанализируют цену на препарат, а Минздрав начальную стоимость лекарства зарегистрирует. Это нужно для того, чтобы аптеки не завышали цены. То есть производитель отгружает лекарство оптовикам и в аптеки только по зарегистрированной цене и не выше, и по сути конечная цена на препарат в аптеках даже снижается, что подтверждает пилотный проект МАРТ.

В сообщении, которое разместил на своей сайте МАРТ, шла речь о том, что до 1 марта должны быть зарегистрированы цены на лекарства для ЭКО с международным непатентованным наименованием — менотропин, фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс. Также сообщалось о лекарствах из терапевтической подгруппы анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств C01 — C10. В эту группу входят лекарства для лечения заболеваний сердца, артериальной гипертензии, мочегонные препараты, периферические вазодилятаторы, ангиопротекторы, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему, гиполипидемические лекарства.

В МАРТ поясняют, что по состоянию на 26 февраля 2020 года из 38 международных непатентованных наименований лекарств, которые должны быть поданы на регистрацию цены до 1 марта и о которых идет речь выше, эти документы подали уже по 35 позициям. Один из четырех препаратов для ЭКО в Беларуси не продается и сейчас, это лекарство с международным непатентованным наименованием — фоллитропин-бета. А это значит, что отсутствие регистрации цены на него в данный момент не является проблемой.

— По сути сейчас не поданы на регистрацию цены только по двум международным непатентованным наименованиям лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом данный вопрос отработан с производителями и предполагается, что они подадут заявления на регистрацию в первых числах марта. Суть в том, что если поставщик или производитель не пришел на регистрацию до 1 марта, он может прийти и 2 марта, и 3 марта, зарегистрировать цену и спокойно продавать лекарство. Обычно рассмотрение документов у нас занимает около пяти дней и примерно столько же - в Минздраве и Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении. То есть в среднем на регистрацию уходит до десяти дней, хотя по закону предельный срок — до 18 суток, — говорят в МАРТ.

В МАРТ отмечают, что ожидается регистрация предельных отпускных цен на все вышеперечисленные международные непатентованные наименования лекарств и они должны быть в аптеках.

Напомним, зарегистрированные цены можно посмотреть в Государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарства. Сейчас туда включены цены по 379 позициям за весь период реализации механизма регистрации предельных отпускных цен производителей на основе принципа референтного ценообразования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ напомнил поставщикам и производителям лекарств, в том числе белорусских, о том, что нужно вовремя зарегистрировать предельные отпускные цены.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дом легпрома: генерал против музыки, кража в метро и лучшие коктейли «Бродвея»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика