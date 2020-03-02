У весны хорошее начало. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

В Витебске на неделе почти каждый день дожди, но будет по-весеннему тепло — до +11 градусов, сообщает Белгидромет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник днем до +8°C, без осадков, из-за облаков будет выглядывать солнце.

Во вторник так же тепло, но возможен дождь.

В среду потеплеет еще больше — до +10°C. В прогнозе дождь.

В четверг и пятницу ночью столбики термометров покажут +7…9°C, а днем — +9… 11 °C. Но не забывайте дома зонтик.

Хорошей вам недели, друзья!

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