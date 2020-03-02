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У весны хорошее начало. Погода в Витебске на неделе
02.03.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске на неделе почти каждый день дожди, но будет по-весеннему тепло — до +11 градусов,
В понедельник днем до +8°C, без осадков, из-за облаков будет выглядывать солнце.
Во вторник так же тепло, но возможен дождь.
В среду потеплеет еще больше — до +10°C. В прогнозе дождь.
В четверг и пятницу ночью столбики термометров покажут +7…9°C, а днем — +9… 11 °C. Но не забывайте дома зонтик.
Хорошей вам недели, друзья!
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В Витебске на неделе почти каждый день дожди, но будет по-весеннему тепло - до +11 градусов.
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