|
В Гомельском районе неизвестный зашел в банк и потребовал деньги, кассир нажала тревожную кнопку
02.03.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе неизвестный пытался ограбить банк. Подробности TUT.BY сообщили в УВД.
Днем 2 марта неизвестный зашел в одно из отделений банка в Гомельском районе и потребовал у кассира деньги. Однако работник банка не расстерялась и нажала тревожную кнопку. Мужчине пришлось ретироваться.
Сейчас неизвестного ищут.
Гомелем">Напомним, 10 января в поселке Большевик, что под Гомелем, неизвестный зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать в сумку деньги. Он вынес около 3400 долларов, после чего скрылся. Преступника до сих пор не нашли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако работник банка нажала тревожную кнопку, мужчина не довел пресупный замысел до конца и скрылся.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)