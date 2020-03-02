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В Гомельском районе неизвестный зашел в банк и потребовал деньги, кассир нажала тревожную кнопку

02.03.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе неизвестный пытался ограбить банк. Подробности TUT.BY сообщили в УВД.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Днем 2 марта неизвестный зашел в одно из отделений банка в Гомельском районе и потребовал у кассира деньги. Однако работник банка не расстерялась и нажала тревожную кнопку. Мужчине пришлось ретироваться.

Сейчас неизвестного ищут.

Гомелем">Напомним, 10 января в поселке Большевик, что под Гомелем, неизвестный зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать в сумку деньги. Он вынес около 3400 долларов, после чего скрылся. Преступника до сих пор не нашли.

 
Теги: Гомель
 
 
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Однако работник банка нажала тревожную кнопку, мужчина не довел пресупный замысел до конца и скрылся.
 
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