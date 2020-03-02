В Гомельском районе неизвестный зашел в банк и потребовал деньги, кассир нажала тревожную кнопку

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе неизвестный пытался ограбить банк. Подробности TUT.BY сообщили в УВД.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Днем 2 марта неизвестный зашел в одно из отделений банка в Гомельском районе и потребовал у кассира деньги. Однако работник банка не расстерялась и нажала тревожную кнопку. Мужчине пришлось ретироваться.

Сейчас неизвестного ищут.

Гомелем">Напомним, 10 января в поселке Большевик, что под Гомелем, неизвестный зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать в сумку деньги. Он вынес около 3400 долларов, после чего скрылся. Преступника до сих пор не нашли.