В Гродно ищут подарки для пациенток хосписов. Рассказываем, что вы можете для них сделать

Источник материала: Tut.by

В Гродно собирают подарки для пациенток хосписов. «Центр Помощи Жизни» просит неравнодушных гродненцев поучаствовать в организации праздника весны для тех людей, которые находятся в непростой ситуации.



Фото: vk.com/life_care_center

В благотворительной организации говорят, что 8 Марта — это прекрасный повод порадовать пациенток хосписов, а волонтеры постараются организовать для тяжелобольных женщин настоящий праздник. Но благотворителям нужна помощь.

Так, женщинам, которые находятся в двух гродненских отделениях хосписа, нужны косметические наборы. Волонтеры уверены, что ухоженные руки и волосы, маленький аксессуар и цветы на столике у кровати — все это придает уверенности и поднимает настроение. И это не менее важно, чем лекарства, специальная кровать или коляска.

Всего надо собрать около ста подарков.

В феврале, кстати, волонтеры организации собирали подарки для мужчин из гродненских хосписов — и тогда все получилось.

Подарки можно привезти или заказать в интернет-магазине, оплатив доставку в офис благотворительной организации в Гродно на ул. Лелевеля, 12, каб. 27 (бизнес-центр «МаРРо», район табачной фабрики) до 6 марта, а цветы можно привезти 5 марта к вечеру или 6 марта с утра. Также можно сделать любое пожертвование по ссылке . Если есть вопросы, можно позвонить +375 29 881−82−34 или написать волонтерам: life-care-center@yandex.by.