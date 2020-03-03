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В Гродно ищут подарки для пациенток хосписов. Рассказываем, что вы можете для них сделать
03.03.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно собирают подарки для пациенток хосписов. «Центр Помощи Жизни» просит неравнодушных гродненцев поучаствовать в организации праздника весны для тех людей, которые находятся в непростой ситуации.
В благотворительной организации говорят, что 8 Марта — это прекрасный повод порадовать пациенток хосписов, а волонтеры постараются организовать для тяжелобольных женщин настоящий праздник. Но благотворителям нужна помощь.
Так, женщинам, которые находятся в двух гродненских отделениях хосписа, нужны косметические наборы. Волонтеры уверены, что ухоженные руки и волосы, маленький аксессуар и цветы на столике у кровати — все это придает уверенности и поднимает настроение. И это не менее важно, чем лекарства, специальная кровать или коляска.
Всего надо собрать около ста подарков.
В феврале, кстати, волонтеры организации собирали подарки для мужчин из гродненских хосписов — и тогда все получилось.
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«Центр Помощи Жизни» просит неравнодушных гродненцев поучаствовать в организации праздника весны для тех людей, которые находятся в непростой ситуации.
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