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«Фиктивно устраивал на работу, зарплату забирал себе». Экс-председателя суда обвиняют в коррупции

10.03.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Верховном суде продолжается процесс по делу бывшего председателя суда Минского района. Александра Хованского обвиняют в злоупотреблении властью и хищении путем злоупотребления властью. Сумма ущерба, как заявил гособвинитель, более 22 тысяч рублей. Хованскому грозит до 12 лет лишения свободы, ранее он заявил в суде, что во время предварительного следствия было допущено множество нарушений.


Александр Хованский

В судебном заседании на неделю был объявлен перерыв по просьбе гособвинителя — для дополнительного изучения материалов дела. И вот сегодня прокурор заявил, что частично отказывается от обвинения — просит исключить один из двух эпизодов по обвинению Хованского в злоупотреблении властью (ч. 3 ст. 424 УК). По мнению Юрия Шерснева, во время предварительного следствия не было собрано достаточно доказательств о том, что Александр Хованский виновен в незаконном начислении сотруднику по фамилии Мархель зарплаты и страховых выплат на сумму 6542 рублей.

Обвиняемый заявил, что никогда не трудоустраивал Мархеля, однако обвинение именно по этому эпизоду стало причиной поместить его под стражу (санкция была получена в Генпрокуратуре), в СИЗО экс-председатель суда провел два года, после чего вышел на свободу и сейчас находится под подспиской о невыезде и надлежащем поведении.

— Спасибо гособвинителю за объективную оценку, — отметил Хованский. — Только если бы это было раньше.


Прокурор Юрий Шерснев

Юрий Шерснев зачитал обвинение, согласно которому Александр Хованский, занимая должность председателя суда, фиктивно устроил на работу семь человек, и распоряжался по своему усмотрению деньгами, которые были начислены лжесотрудникам в качестве зарплаты, премии или материальной помощи. Одна работница по документам досрочно вышла из отпуска по уходу за ребенком, но на самом деле не исполняла трудовые обязанности. Речь идет о технических работниках суда — дворник, гардеробщик, курьер, инженер-программист и др. У Хованского, по версии следствия, были банковские карточки лжесотрудников с пин-кодом. Сумма ущерба, по подсчетам следствия, более 22 400 рублей.

— С 2009 года Хованский разработал схему хищения денежных средств, фиктивно трудоустраивал граждан, которые не намеревались работать в суде, — подчеркнул прокурор.

По версии следствия, бывший председатель суда убедил трех действующих на тот момент сотрудниц написать заявление на оказание им материальной помощи, после чего сотрудники сняли деньги в банкомате и частично или полностью передали их Хованскому. День, когда это произошло, не установлен, но в материалах дела указывается, что передавали деньги в здании суда Минского района (от 24,5 до 90 рублей).

Данные действия квалифицированы как хищение путем злоупотребления властью (ч. 4 ст. 210 — до 12 лет лишения свободы). Также экс-председателя суда обвиняют в злоупотреблении властью (ч. 3 ст. 424 УК — до 10 лет лишения свободы). Александр Хованский пока не заявлял в суде, признает ли себя виновным.


Еще до оглашения обвинения он отметил, что требует привлечь к уголовной ответственности одну из свидетелей, которая оговорила его — за мошенничество, заведомо ложный донос и заведомо ложные показания. По словам Хованского, именно ее показания стали причиной для заключения его в следственный изолятор: свидетель заявила, что Хованский может оказать на нее давление.

— На очной ставке она призналась, что оговорила меня, — подчеркнул фигурант уголовного дела.

Также обвиняемый заявил, что во время предварительного следствия со стороны следователя были допущены многочисленные нарушения. К примеру, в качестве защитника не допустили ни его жену, ни племянника, хотя по закону адвокаты могут защищать своих родственников.

Александр Хованский заявил, что несмотря на попытки следствия найти у него и родственников имущество («искали деньги за концлагеря» — речь идет о выплатах узникам. — Прим. TUT.BY, «проверяли родственников, которых я даже не знаю»), за все время работы в судебной системе и органах юстиции в собственности у него одна квартира в Марьиной Горке. На время работы в Минском районном суде выделялась служебная квартира, которую он освободил.

(будет дополнено)

 
 
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