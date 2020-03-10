Могилевчанин привез с дачи кур зимовать под окна своей многоэтажки. Теперь его оштрафуют

Источник материала: Tut.by

Могилевчанин привез с дачи кур зимовать прямо во двор своего многоквартирного дома — построил курятник под своими окнами. Теперь 53-летнего мужчину накажут штрафом за нарушение правил благоустройства, пишет «Радыё «Свабода».





Участник городского конкурса «Лучший двор»

Геннадий Федорович работает водителем скорой помощи. Родился он в деревне под Могилевом. У него двое детей и трое внуков, и все они, говорит, любят животных.

Геннадий Федорович с женой живут в квартире на первом этаже двухэтажного дома рядом с железнодорожным вокзалом на улице Первомайской. До центра города — 10−15 минут на общественном транспорте. Двухэтажка с квартирой мужчины соседствует с такими же, рядом — пятиэтажные многоквартирные дома, и с балконов одного из них хорошо просматривается отгороженный Геннадием закуток.

Мужчина говорит, что более 7 лет назад сам благоустроил двор, потому что «надоело смотреть на сорняки под окном». Вырубил кустарник, убрал мусор, отгородил плетнем небольшую площадку, которую украсил пальмами из пластиковой тары. Поставил беседку, летом скрытую за листвой виноградника, в углу — мангал.

Геннадий вспоминает, что 7 лет назад его и украшенный им двор приезжали фотографировать для городского конкурса. Правда, тогда кур еще не было.

«За семь лет ореховые прутики подгнили и плетень опал, надо править», — рассказывает он и уточняет, что «взялся благоустраивать участок, который под самыми [его] окнами и на чужую землю не лезет».

«Соседи радуются, когда слышат, как утром поет петух, как в деревне»





Заниматься курами Геннадий стал три года назад, чтобы «сберечь копеечку», да и «домашние яйца полезнее магазинных». Вместе с курами держит двух кроликов, любимцев внучки, говорит мужчина. В углу стоит небольшой трактор, который хозяин пригнал с дачи, «чтобы там не разобрали».

Геннадий говорит, что на недостроенной даче есть сарай, но зимой в нем холодно, поэтому кур привозит в город. Сам же, когда бывает на даче, ночует в бане.

Десяток кур скрыты в небольшом загоне, сверху — клеенка. Геннадий убеждает, что недовольных его птицами до недавнего времени не было. Наоборот, «соседи радуются, когда слышат, как утром поет петух, как в деревне». Сам он не считает, что держать кур в городе — правонарушение. И говорит, что за два года лишь однажды приходили с жалобами на его птиц.





По словам собеседника, осенью 2019 года приходил молодой человек из дома напротив с претензией: ему не нравились «крик петуха и вонь от курятника». До дома молодого человека — метров сто.

Это был единственный визит жильцов, коммунальники вообще вопросов не задавали. А 5 марта к Геннадию пришла сотрудница местного ЖЭУ, чтобы выяснить, действительно ли он держит кур, и заявила, что они мешают людям. Документов, что это запрещено, ему не показали.

«До 1 апреля кур увезу», — обещает мужчина.

«Думал, это игрушка»

Недовольный курятником во дворе мужчина, которого зовут Владимир, объяснить свою позицию не захотел. В сообщении, которое появилось на странице группы «Могилев real» 3 марта, упомянут не только курятник, но и свинарник, и «еще несколько загонов для скота».

«Как вы понимаете, воняет все это практически день и ночь, — отмечалось в сообщении. — Особенно неприятны запахи летом, когда пальмы едва ли не плавятся под солнцем вперемешку с жизнедеятельностью животных».





Отыскать солидарных с позицией Владимира в его доме не удалось. Большинство жителей, с которыми беседовал корреспондент «Радыё Свабода», о курятнике напротив узнали от журналиста. Те, кто знает о курятнике, говорили, что относятся к нему равнодушно, так как им он не мешает. Один из жителей и вовсе был уверен, что кукареканье по утрам — «это игрушка».

В ЖЭУ № 20, которое обслуживает дом Геннадия сообщили, что на жителя составляют административный протокол за нарушение правил благоустройства. Ему грозит штраф до 135 рублей. Сотрудница подтвердила, что мужчина пообещал вывезти кур на дачу до конца марта.