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Консультацию профсоюзного юриста по вопросам защиты трудовых прав жители Пинска и района могут получить 26 марта
11.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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Консультацию профсоюзного юриста по вопросам защиты трудовых прав жители Пинска и района могут получить 26 марта
> 26 марта с 11.00 до 13.00 в Пинковичском сельском исполнительном комитете (Пинский район, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 13) состоится профсоюзный правовой прием граждан...
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