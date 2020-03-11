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Консультацию профсоюзного юриста по вопросам защиты трудовых прав жители Пинска и района могут получить 26 марта

11.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Консультацию профсоюзного юриста по вопросам защиты трудовых прав жители Пинска и района могут получить 26 марта
26 марта с 11.00 до 13.00 в Пинковичском сельском исполнительном комитете (Пинский район, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 13) состоится профсоюзный правовой прием граждан по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Прием проведут главный правовой инспектор труда Брестского областного профсоюза работников государственных и других учреждений Татьяна Ивановна Кондрашева совместно с представителями Пинского районного объединения профсоюзов и Пинской межрайонной прокуратуры. Запись на прием производится Пинским районным объединением профсоюзов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Пинск, ул. Карла Маркса, 28, кабинет 3 или по телефону 8-0165-61-70-55.

Как сообщает официальный сайт Пинского горисполкома, жителей Пинска профсоюзный юрист проконсультирует в этот же день, 26 марта, с 13.30 до 15.30 в представительстве Белгосстраха по Пинскому району (ул. Горького, 63). Татьяна Ивановна Кондрашева проведет прием совместно с общественным инспектором труда Пинского городского объединения профсоюзов Зинаидой Амвросьевной Ляховец. Предварительная запись по телефону 31-73-20.

 
 
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> 26 марта с 11.00 до 13.00 в Пинковичском сельском исполнительном комитете (Пинский район, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 13) состоится профсоюзный правовой прием граждан...
 
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