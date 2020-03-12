ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минщина — в лидерах среди областей по количеству поданных налоговых деклараций

12.03.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Наибольший доход, который был получен гражданином страны в 2019 году, составил 25,5 млн рублей — деньги были получены от операций с ценными бумагами. Человеку пришлось заплатить 3,2 млн рублей подоходного налога.

— За 2019 год в налоговые органы поступило 34,5 тыс. деклараций. Их количество увеличилось на 1,9 тыс., или на 6%, по сравнению с 2018 годом. Налог был предъявлен более 22 тыс. граждан, его сумма составила 64 млн рублей, — рассказал Михаил Рассолько.

Число лиц, предоставляющих документ о доходах, с каждым годом возрастает на 1,5-2 тыс.: если в 2015 году зарегистрировано без малого 28 тыс. деклараций, то в 2018-м уже более 32 тыс.

Ежегодно большая часть деклараций приходится на Минск — 36% от общего количества по республике. Среди областей лидируют Минщина и Гомельщина — в 2019 году в каждой из них было подано по 4,5 тыс. деклараций.

Начальник управления обратил внимание на интересный факт: из общего числа поданных деклараций в прошлом году более 8 тыс., или 23%, были представлены в электронном виде, в этом году этот показатель возрос до 68%. Электронное декларирование, появившееся в 2018-м году, становится более востребованным.

Подать декларацию необходимо до 31 марта.

www.mlyn.by

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране продолжается кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2019 году. Уже подано около 12 тысяч деклараций. Об этом сообщил журналистам начальник...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ветер до 25 метров в секунду. На 13 и 14 марта в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика