Минщина — в лидерах среди областей по количеству поданных налоговых деклараций

Источник материала: Единство

Наибольший доход, который был получен гражданином страны в 2019 году, составил 25,5 млн рублей — деньги были получены от операций с ценными бумагами. Человеку пришлось заплатить 3,2 млн рублей подоходного налога.

— За 2019 год в налоговые органы поступило 34,5 тыс. деклараций. Их количество увеличилось на 1,9 тыс., или на 6%, по сравнению с 2018 годом. Налог был предъявлен более 22 тыс. граждан, его сумма составила 64 млн рублей, — рассказал Михаил Рассолько.

Число лиц, предоставляющих документ о доходах, с каждым годом возрастает на 1,5-2 тыс.: если в 2015 году зарегистрировано без малого 28 тыс. деклараций, то в 2018-м уже более 32 тыс.

Ежегодно большая часть деклараций приходится на Минск — 36% от общего количества по республике. Среди областей лидируют Минщина и Гомельщина — в 2019 году в каждой из них было подано по 4,5 тыс. деклараций.

Начальник управления обратил внимание на интересный факт: из общего числа поданных деклараций в прошлом году более 8 тыс., или 23%, были представлены в электронном виде, в этом году этот показатель возрос до 68%. Электронное декларирование, появившееся в 2018-м году, становится более востребованным.

Подать декларацию необходимо до 31 марта.