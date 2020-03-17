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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

17.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты обслуживающей организации ОАО «Завод Спецавтоматика» на объекте ООО «Интерпласт», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, д. 57. Нарушений не выявлено.

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №58 от 14.02.2020 года, проведен мониторинг ООО «Интерпласт», юридический адрес предприятия: г. Пинск, ул. Брестская, д. 57. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Система автоматической пожарной сигнализации, расположенная в здании котельной находится в исправном состоянии и ежемесячно обслуживается. По результату мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», генеральному директору ООО «Интерпласт» Дубинцу Владимиру Васильевичу вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений. По факту нарушений требований пожарной безопасности рекомендовано генеральному директору ООО «Интерпласт» Дубинцу В.В. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Основание: Закон Республики Беларусь от 15.06.1993 №2403-XII «О пожарной безопасности», ст.46.

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Работниками инспекции надзора и профилактики Пинского ГРОЧС проведен мониторинг ТУП «Пинскдрев-Пинск», расположенного по адресу: г. Пинск,  ул. Степная, 17 (директор – Судник Александр Александрович). В  рамках проведения мониторинга  установлено, что выданные ранее рекомендации выполнены в полном объеме. Одновременно выявлен факт нарушения п. 50 приложения 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 27.11.2017 № 7 в части размещения мебели уменьшая минимальную эвакуационную ширину эвакуационных проходов в магазине по адресу: г. Пинск, ул. Черняховского, 26. Данное мероприятие устранено в ходе проведения мониторинга. К ответственному за обеспечение пожарной безопасности на объекте, назначенному приказом руководителя приняты меры административного воздействия. В целях изучения качества осуществления работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации на объектах проведен мониторинг  ПСУП «ПИНСКДРЕВ-ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС». В части соблюдения законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности при технического обслуживании систем пожарной автоматики на объектах нарушений не выявлено.

Главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС Шкабара А.В.

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №57 от 14.02.2020 года, проведен мониторинг зданий  и сооружений ЧТПУП «Пинапродукт», юридический адрес предприятия: г. Пинск, ул. Красноармейская, д. 2, оф. 1. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», директору частного торгово-производственного унитарного предприятия «Пинапродукт» Полховскому Алексею Михайловичу вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений. По факту нарушений требований пожарной безопасности рекомендовано директору частного торгово-производственного унитарного предприятия «Пинапродукт» Полховскому А.М. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Основание: Закон Республики Беларусь от 15.06.1993 №2403-XII «О пожарной безопасности», ст.46.

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, в феврале месяце текущего года был проведен мониторинг коммунального производственного унитарного предприятия «Пинскводоканал», Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, д. 61, УНП 290985540, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Директору коммунального производственного унитарного предприятия «Пинскводоканал», Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, д. 61 Куницкому Сергею Викторовичу были направлены рекомендации №49 от 10.03.2020 для устранения выявленных нарушений.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, в марте месяце был проведен мониторинг ГУО «Средняя школа № 2 имени героев Днепровской флотилии г. Пинска», на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 выявлено не было. Мероприятия со сроком исполнения 01.02.2020 года были выполнены.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, в марте месяце был проведен мониторинг ГУО «Средняя школа №7 г. Пинска», на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 выявлено не было. Мероприятия со сроком исполнения 01.02.2020 года были выполнены.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, в марте месяце был проведен мониторинг ГУО «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии Пинского района», на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 выявлено не было. Мероприятия со сроком исполнения 01.02.2020 года были выполнены.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, в марте месяце был проведен мониторинг ГУО «Городищенская средняя школа» Пинского района, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 выявлено не было. Мероприятия со сроком исполнения 01.02.2020 года были выполнены.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.

* * *

Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, в марте месяце был проведен мониторинг ГУО «Парохонская средняя школа» Пинского района, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 выявлено не было. Мероприятия со сроком исполнения 01.02.2020 года были выполнены.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, в марте месяце был проведен мониторинг ГУО «Пинковичская средняя школа» Пинского района, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 выявлено не было. Мероприятия со сроком исполнения 01.02.2020 года были выполнены.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.

* * *

Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, в марте месяце был проведен мониторинг ГУО «Сошненская средняя школа» Пинского района, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 выявлено не было. Мероприятия со сроком исполнения 01.02.2020 года были выполнены.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, в феврале месяце текущего года был проведен мониторинг производственного унитарного предприятия «ЭлКис» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», Брестская обл., г. Пинск, ул. Гоголя, д. 29, УНП 200278355 , на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Директору производственного унитарного предприятия «ЭлКис» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», Брестская обл., г. Пинск, ул. Гоголя, д. 29 Киктенко Сергею Юрьевичу были направлены рекомендации №50 от 10.03.2020 для устранения выявленных нарушений.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Рябых Владимир Викторович, совместно с государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Чернорицким Сергеем Валерьевичем, в соответствии с пунктом 16 плана выборочных проверок на первое полугодие 2020 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций от 14 января 2020 г. № 2, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», провели проверку соблюдения Республиканским унитарным предприятием «Пинский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (г. Пинск, ул. Берковича, 10, УНП 200224269) законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации на объектах Республиканского унитарного предприятия «Пинский центр стандартизации, метрологии и сертификации», совместно с начальником хозяйственного отдела Шурхаем Иваном Николаевичем. В ходе проверки установлено, что директором РУП «Пинский ЦСМ» Сергеенковым В.В. допущены нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации,  нарушен п. 50, прил.3, Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

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В соответствии с решением о проведении мониторинга инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС  Чернорицким С.В.  проведен повторный мониторинг ГУО «Средняя школа №12 г. Пинска» (г. Пинск, ул. Шубитидзе, 16). В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе проведения мониторинга нарушений со стороны обслуживающей организации не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020  инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС  Чернорицким С.В.  проведен повторный мониторинг ГУО «Средняя школа №17 г.Пинска» г.Пинск, ул.Техническая, д.5. В ходе проведения мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №53 от 14.02.2020 инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС  Чернорицким С.В. проведен мониторинг ГУ «Пинский городской архив» (г. Пинск, ул. Ольховских, 8). В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. При проведении мониторинга производилась проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации с участием работника обслуживающей организации. Система находится в исправном состоянии, все сработки на пульт диспетчеризации «Молния» прошли. Считаю целесообразным направить рекомендации в адрес директора ГУ «Пинский городской архив» Солоснюк Аллы Сергеевны.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору №64 от 20.02.2020, инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС капитаном внутренней службы Чернорицким С.В. проведен мониторинг ГУО «Каллауровичский ясли-сад-средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский район, д. Каллауровичи, ул. Гагарина, 2А. В ходе проведения мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору №64 от 20.02.2020, мной инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС капитаном внутренней службы Чернорицким С.В. проведен повторный мониторинг ГУО «Купятичская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский район, д. Купятичи, ул. 24 Съезда КПСС, 1б. В ходе проведения мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору №64 от 20.02.2020 года, мной инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС капитаном внутренней службы Чернорицким С.В. проведен повторный мониторинг ГУО «Ласицкая средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский район, д. Ласицк, ул. Школьная, 4. В ходе проведения мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

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Государственным инспектором г.Пинска и Пинского района по пожарному надзору Рябых Владимир Викторович, с участием государственного инспектора г.Пинска и Пинского района по пожарному надзору Чернорицкого Сергея Валерьевича, в соответствии с пунктом  плана выборочных проверок на первое полугодие 2020 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций от 14.01.2020 г. №5, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», провели проверку частного торгово-производственного унитарного предприятия «Мечты хозяйки» (Брестская область, г. Пинск, ул.Брестская, д. 58, УНН 291042953, совместно с директором Дмитрук Натальей Владимировной). При проведении пожарно-технического обследования книга учета проверок предъявлялась. Проверка зарегистрирована 14.01.2020 года под №2. Предыдущая плановая проверка проводилась в период с 15.07.2016 по 16.08.2016. Нарушений законодательства о пожарной безопасности при проведении проверки выявлено не было. В ходе проверки нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020 инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС  Чернорицким С.В. проведен мониторинг ОАО «Лопатино», аг. Лопатино, ул. Советская, 11А. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Считаю целесообразным направить рекомендации в адрес директора ОАО «Лопатино» Крыльчука С.В.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

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Настоящим докладываю, что в соответствии с решением о проведении мониторинга  инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС  Чернорицким С.В. проведен мониторинг ООО «Астория»,   г. Пинск, ул. Брестская, 135. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. При проведении мониторинга производилась проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации с участием работника обслуживающей организации. Система находится в исправном состоянии, все сработки на пульт диспетчеризации «Молния» прошли. В адрес директора ООО «Астория» направлены рекомендации.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

 
 
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