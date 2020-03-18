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С главным документом

18.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

С главным документом
Накануне Дня Конституции Республики Беларусь в Глуске торжественно вручили паспорта юным гражданам — отличникам учебы, призерам районных, областных олимпиад и соревнований, общественным активистам. Мероприятие состоялось в рамках всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!».

На лицах юношей и девушек — волнение, этот особый день они очень ждали, его запомнят надолго, в торжественной обстановке ребята получат свой первый и главный документ, станут настоящими гражданами своей страны. «Быть гражданином Беларуси — почетно и ответственно, — поздравляя школьников со значимым событием в их жизни, отметил председатель Глусского районного исполнительного комитета Степан Чечуха. — Гордитесь этим званием, тем, что живете в замечательной стране, сохраняйте и приумножайте ее достояние и не забывайте о своей малой родине». Паспорта из рук главы района получили гимназисты Кирилл Рагович и Вячеслав Купчинский, учащиеся средней школы № 2 Артём Ермаков и Кирилл Лазовик, а также ученики СШ № 1 Елисей Кузнецов, Анастасия Равинская, Тимур Сергеев, Артемий Рассоленко и Даниил Стефанович. Председатель районного Совета депутатов Вячеслав Асташевич вручил ребятам книги «Я — гражданин Республики Беларусь».

Поздравить юных глусчан с получением паспортов пришли начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Самуйлик, председатель совета ветеранов Валерий Суравнёв, а также старший инспектор группы по гражданству и миграции Глусского РОВД Ольга Сачок, она рассказала присутствующим о значении главного документа гражданина, об истории его возникновения, об ответственности за проживание без паспорта или без регистрации по месту жительства. Майор милиции поздравила молодых людей с важным днем в их жизни, пожелала успехов во всех начинаниях, призвала любить и гордиться своей страной.

Также на мероприятии 12 ребят пополнили ряды молодежной организации. Исполняющий обязанности первого секретаря районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Анна Мартынова вручила членские билеты БРСМ гимназистам Софье Сергеевой и Владиславу Титишину, ученикам средней школы № 2 Павлу Мартиновичу и Виктории Дедюле, ученицам средней школы № 1 Елене Толстик и Милане Сокол, ученикам Заелицкого УПК Екатерине Малиновской, Дарье Лариной, Евгению Богдановичу, Кириллу Макридову, Владиславу Луцковичу и Юрию Микуличу.

В завершении встречи ученик гимназии Кирилл Рагович в своем ответном слове дал обещание с честью и достоинством нести звание гражданина, которое дает не только права, но и накладывает большую ответственность перед обществом, своими родными и близкими, перед самим собой. «Мы, молодое поколение, постараемся и дальше своим трудом и знаниями, поступками, творчеством и активной жизненной позицией приумножать славу и богатство своей родной страны — Беларуси», — пообещал гимназист.

Анна АВТУХОВА

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Накануне Дня Конституции Республики Беларусь в Глуске торжественно вручили паспорта юным гражданам — отличникам учебы, призерам районных, областных олимпиад и...
 
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