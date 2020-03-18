«Ситуация внештатная. Как вывозить туристов из Азии?» Турфирма о том, как белорусы застряли на курортах

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром 23 белорусских туриста не смогли вылететь из индийского аэропорта Даболим в Москву во Внуково, не смогли попасть домой и отдыхающие в Тайланде . Авиакомпания «Россия» аннулировали им билеты, люди оказались на улице. Представитель туристической компании InnTourLab рассказывает, что уже сутки пытается получить ответ, как белорусы, которые возвращаются через Москву из Индии, Таиланда, Вьетнама, могут добраться домой. Решается вопрос, чтобы «Белавиа» или «Аэрофлот» выделил отдельный самолет, чтобы их забрать.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Молокович, TUT.BY

— Сейчас наших четверо туристок застряли в Гоа, я с ними на связи 24/7. Со вчерашнего дня звоним во все ведомства: МИД, посольство Беларуси в Москве, посольство Беларуси в Индии, пытаемся получить разъяснения, — рассказывает Анна Боженкова, специалист по туризму белорусской туристической компании InnTourLab. И признается: она не спит вторые сутки, после того, как вчера днем авиакомпания «Россия» сообщила, что аннулирует билеты нашим туристам. Компания ищет выход из сложившейся ситуации и пока не находит.

Напомним, сегодня в 7.00 утра белорусы должны были вылететь из индийского аэропорта Даболим в Москву во Внуково. Но на стойке регистрации авиакомпания «Россия» аннулировали им билеты, сейчас 23 человека оказались на улице, денег в обрез и они ищут жилье, пока ситуация не разрешиться. Причина — с сегодняшнего дня Россия закрыла границу с Беларусью, по документу, эти ограничения не касаются транзитных пассажиров. На практике вышло иначе.

По словам сотрудницы белорусской туристической компании InnTourLab Анны, с российским туроператором «Библио Голбус» они работают не первый год и только сейчас возникли проблемы.

— Вчера днем авиакомпания «Россия» заявила, что аннулирует билеты из Гоа в Москву нашим туристам, если не будут куплены билеты из Москвы в Минск. Первым делом связались с туроператором, там пояснили: это указание главы правительства РФ Мишустина. Мы тут же купили билеты, спрашивали в МИДе, посольствах Беларуси в Москве и Индии, пропустят ли наших туристов, там отвечали, что проблем не будет. Туристы должны были прилететь в аэропорт Внуково, а там пересесть до Минска на самолет авиакомпании Utair. Это единственная компания, которой можно добраться из Внуково до Беларуси, завтра она прекращает рейсы, — уточняет Анна. — Хочется отметить, как сплотились белорусские турфирмы в этот момент, в нашем сообществе турагентов все друг другу стали помогать, поддерживать, искать доступные варианты выхода из сложившейся ситуации.

Но даже купленные билеты в Минск не смогли ничего гарантировать, в 3.00 ночи белорусам сообщили в аэропорту, что их нет в списке пассажиров.



Застрявшие белорусские туристы в ГОА. Фото предоставлено читателем.

— Началась долгая и страшная борьба, к счастью, консул приехал на место. Сами понимаете, у некоторых людей началась паника, все не так просто. Пока ситуация поставлена на паузу. Только сегодня МИД сообщил, что предпринимают шаги по решению вопросов с российской стороной. К счастью, нам удалось аннулировать билеты Москва-Минск, авиакомпания Utair уже производит возврат денег, — добавляет Анна.

Она говорит, белорусские турфирмы сами заинтересованы поднимать эту проблему. Сегодняшний рейс не первый и не последний через Москву.

— Ситуация внештатная. Как вывозить туристов из Азии? У нас реально много туристов, которые возвращаются через Москву. Как сделать все быстро и качественно, чтобы люди вернулись без проблем? Например, сегодня ночью вылет из Вьетнама, белорусы должны прилететь во Внуково. Пока их обещают посадить на рейс даже без покупки транзитного билета, один из вариантов — купить билеты с пересадкой в Стамбуле, но это стоит больших денег. Поэтому турагенты сейчас проводят нереальные переговоры по поводу перевозки пассажиров, пишут письма в «Белавиа» и «Аэрофлот», чтобы ради наших туристов сделали авиасообщение между Москвой и Минском, — комментирует TUT.BY сотрудница белорусской туристической компании InnTourLab Анна Боженкова.

Представители турбизнеса уже создали инициативную группу «Оперативный штаб туристических агентств». Здесь обещают помогать туристам круглосуточно и без выходных. Те, кто оказался в сложной ситуации, могут обращаться в группу в Telegram .

По последней информации, полученной посольством Беларуси в России от российских компетентных органов, для граждан Беларуси, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево, сообщает телеграм-канал Министерства спорта и туризма. Внуково в этом списке нет. Для транзита необходимо иметь выкупленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов.

TUT.BY следит за развитием ситуации.