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«Ситуация внештатная. Как вывозить туристов из Азии?» Турфирма о том, как белорусы застряли на курортах
18.03.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром 23 белорусских туриста
— Сейчас наших четверо туристок застряли в Гоа, я с ними на связи 24/7. Со вчерашнего дня звоним во все ведомства: МИД, посольство Беларуси в Москве, посольство Беларуси в Индии, пытаемся получить разъяснения, — рассказывает Анна Боженкова, специалист по туризму белорусской туристической компании InnTourLab. И признается: она не спит вторые сутки, после того, как вчера днем авиакомпания «Россия» сообщила, что аннулирует билеты нашим туристам. Компания ищет выход из сложившейся ситуации и пока не находит.
Напомним, сегодня в 7.00 утра белорусы должны были вылететь из индийского аэропорта Даболим в Москву во Внуково. Но на стойке регистрации авиакомпания «Россия» аннулировали им билеты, сейчас 23 человека оказались на улице, денег в обрез и они ищут жилье, пока ситуация не разрешиться. Причина — с сегодняшнего дня Россия
По словам сотрудницы белорусской туристической компании InnTourLab Анны, с российским туроператором «Библио Голбус» они работают не первый год и только сейчас возникли проблемы.
— Вчера днем авиакомпания «Россия» заявила, что
Но даже купленные билеты в Минск не смогли ничего гарантировать, в 3.00 ночи белорусам сообщили в аэропорту, что их нет в списке пассажиров.
— Началась долгая и страшная борьба, к счастью, консул приехал на место. Сами понимаете, у некоторых людей началась паника, все не так просто. Пока ситуация поставлена на паузу. Только сегодня МИД сообщил, что предпринимают шаги по решению вопросов с российской стороной. К счастью, нам удалось аннулировать билеты Москва-Минск, авиакомпания Utair уже производит возврат денег, — добавляет Анна.
Она говорит, белорусские турфирмы сами заинтересованы поднимать эту проблему. Сегодняшний рейс не первый и не последний через Москву.
— Ситуация внештатная. Как вывозить туристов из Азии? У нас реально много туристов, которые возвращаются через Москву. Как сделать все быстро и качественно, чтобы люди вернулись без проблем? Например, сегодня ночью вылет из Вьетнама, белорусы должны прилететь во Внуково. Пока их обещают посадить на рейс даже без покупки транзитного билета, один из вариантов — купить билеты с пересадкой в Стамбуле, но это стоит больших денег. Поэтому турагенты сейчас проводят нереальные переговоры по поводу перевозки пассажиров, пишут письма в «Белавиа» и «Аэрофлот», чтобы ради наших туристов сделали авиасообщение между Москвой и Минском, — комментирует TUT.BY сотрудница белорусской туристической компании InnTourLab Анна Боженкова.
Представители турбизнеса уже создали инициативную группу «Оперативный штаб туристических агентств». Здесь обещают помогать туристам круглосуточно и без выходных. Те, кто оказался в сложной ситуации, могут обращаться в
По последней информации, полученной посольством Беларуси в России от российских компетентных органов, для граждан Беларуси, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево,
TUT.BY следит за развитием ситуации.
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«Ситуация внештатная. Как вывозить туристов из Азии?» Турфирма о том, как белорусы застряли на курортах
Сегодня утром 23 белорусских туриста не смогли вылететь из индийского аэропорта Даболим в Москву. Авиакомпания «Россия» аннулировали им билеты, люди оказались на...
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