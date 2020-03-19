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Как вернуться домой через Литву? Объясняет посольство Литвы в Беларуси

19.03.2020 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва продлила действие гуманитарного коридора, по которому транзитом можно вернуться домой, до 00.00 23 марта. Кто может им воспользоваться и нужны ли для этого специфические документы, TUT.BY пояснили в посольстве Литвы в Беларуси.


Иллюстративный снимок. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

16 марта Литва закрыла границы для въезда иностранцев. При этом те, кто сейчас находится в стране, могут выехать из нее в любой момент до снятия ограничений.

Воспользоваться гуманитарным коридором и проехать через Литву транзитом могут граждане любых стран, в том числе — Беларуси. Главное условие — следовать домой. При этом документы, которые бы подтверждали факт транзита, не требуются.

Чтобы вернуться в Беларусь транзитом через Литву, можно использовать любой вид транспорта: самолет, если он летит из той страны, где сейчас находится белорус, или паром, если он плывет, или автобус, если он едет, объясняют в литовском посольстве.

Пересечь литовско-белорусскую границу можно пешком. Для этого до 00.00 23 марта открыты три пункта пропуска: «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас — Привалка» и «Шальчининкай — Бенякони». Проходить через границу, отмечают в посольстве, необходимо централизованно. Для этого нужно обратиться в посольство Беларуси в Литве. Оно собирает данные о своих гражданах, которые хотят вернуться домой, и организовывает транспорт.

Воспользоваться гуманитарным коридором могут и те иностранцы, которые сейчас находятся в Беларуси. Для этого им необходимо лишь показать документы, которые доказывают, что их постоянное место жительства находится в тех странах, куда они следуют.

Напомним, что на данный момент все страны — соседи Беларуси закрыли границы. Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта. Но до 23 марта иностранцы могут пересекать страну транзитом, чтобы вернуться домой.

 
 
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Литва продлила действие гуманитарного коридора, по которому транзитом можно вернуться домой, до 00.00 23 марта. Кто может им воспользоваться и нужны ли для этого...
 
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