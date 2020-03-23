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В Полоцке разбирают металлическую часть моста на Юбилейной. Как он теперь выглядит

23.03.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На мосту на улице Юбилейной в Полоцке начался новый этап реконструкции — рабочие разбирают его металлическую часть. Работы идут на крайнем с левого берега пролете, сообщает gorod214.by.


Конструкции разрезают и с помощью крана частями снимают на насыпь для демонтажа.

Напомним, в Полоцке фактически построят новый мост. От нынешнего сохранятся лишь вертикальные опоры, но их усилят «защитной рубашкой». А горизонтальные конструкции полностью демонтируют и возведут новые.




По согласованию с Министерством культуры власти решили сохранить привычный для полочан внешний вид моста. Металлическую арку после демонтажа соберут заново: с ней ассоциируется образ исторического центра города.

Строители обещают, что мост станет более надежным и удобным. Его проезжая часть увеличится с 8 до 9 метров (три полосы движения по 3 м), ширина одного тротуара составит 1,5 м, а второго, с велодорожкой, — 4,5 м.

Сдать мост в эксплуатацию планируют в ноябре этого года.


 
 
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Конструкции разрезают и с помощью крана частями снимают на насыпь для демонтажа.
 
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