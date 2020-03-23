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«Белпочта» напомнила о возможности получить пенсию и оплатить коммунальные услуги на дому через почтальона
23.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Одновременно с выплатой пенсий на дому можно оплатить коммунальные услуги, отправить письмо и оформить подписку на печатные средства массовой информации.
Заявку на выплату пенсии (пособия) на дому можно подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону 154 или по телефонам отделений почтовой связи Пинска и Пинского района, которые размещены на
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«Белпочта» напомнила о возможности получить пенсию и оплатить коммунальные услуги на дому через почтальона
> «Белпочта» напоминает о возможности получить пенсию на дому через почтальона, сообщает официальный сайт организации. «С целью создания дополнительной...
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