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«Белпочта» напомнила о возможности получить пенсию и оплатить коммунальные услуги на дому через почтальона

23.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Белпочта» напомнила о возможности получить пенсию и оплатить коммунальные услуги на дому через почтальона
«Белпочта» напоминает о возможности получить пенсию на дому через почтальона, сообщает официальный сайт организации.

«С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, вы можете обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи, чтобы организовать выплату пенсии (пособия) почтальоном на дому», — отметили в «Белпочте».

Одновременно с выплатой пенсий на дому можно оплатить коммунальные услуги, отправить письмо и оформить подписку на печатные средства массовой информации.

Заявку на выплату пенсии (пособия) на дому можно подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону 154 или по телефонам отделений почтовой связи Пинска и Пинского района, которые размещены на сайте «Белпочты».

 
 
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