«Белпочта» напомнила о возможности получить пенсию и оплатить коммунальные услуги на дому через почтальона

Источник материала: Полесская правда



«Белпочта» напоминает о возможности получить пенсию на дому через почтальона, сообщает официальный сайт организации.

«С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, вы можете обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи, чтобы организовать выплату пенсии (пособия) почтальоном на дому», — отметили в «Белпочте».

Одновременно с выплатой пенсий на дому можно оплатить коммунальные услуги, отправить письмо и оформить подписку на печатные средства массовой информации.