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В Минске прошли масштабные учения МЧС
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВертолеты в небе и 12 машин спецтехники. В центре Минска прошли масштабные учения МЧС. Условное возгорание ликвидировали в одном из высотных бизнес-центров на 7-м и 14-м этажах. Из здания эвакуировали десятки работников и посетителей. По легенде, на верхних этажах находились пострадавшие. Часть из них освободили с помощью "куба жизни", крайне тяжелых транспортировали на вертолете прямо с крыши высотки.
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Вертолеты в небе и 12 машин спецтехники. В центре Минска прошли масштабные учения МЧС. Условное возгорание ликвидировали в одном из высотных бизнес-центров на 7-м и...
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