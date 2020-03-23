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Более 30 % белорусов слушают радио более четырех часов в день
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо данным Института социологии НАН Беларуси, свыше трети опрошенных (36,7 %) слушают радио не более одного часа в день, практически каждый пятый (19,8 %) проводит за прослушиванием радиопередач от одного до двух часов в день, каждый десятый (12,1 %) - от двух до четырех часов, около трети респондентов (31,4 %) слушают радио более четырех часов в день.
В основном белорусы слушают радио с помощью радиоприемника (55,1 %) и автомагнитолы (46,0 %), практически каждый пятый радиослушатель (19,7 %) использует для этой цели мобильный телефон, планшет, персональный компьютер или ноутбук.
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По данным Института социологии НАН Беларуси, свыше трети опрошенных (36,7 %) слушают радио не более одного часа в день, практически каждый пятый (19,8 %) проводит за...
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