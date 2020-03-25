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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меры поддержки бизнеса рассматривают в Госкомимуществе Отсрочка по арендной плате и мараторий на ее увеличение - меры поддержки бизнеса рассматривают в Госкомимуществе. Они рассчитаны, в частности, на организации,...

Отсрочка по арендной плате и мараторий на ее увеличение - меры поддержки бизнеса рассматривают в Госкомимуществе. Они рассчитаны, в частности, на организации, оказывающие туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги. Это позволит минимизировать последствия неблагоприятной эпидемиологической ситуации в отношении наиболее уязвимых видов экономической деятельности.