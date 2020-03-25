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Меры поддержки бизнеса рассматривают в Госкомимуществе
25.03.2020 13:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтсрочка по арендной плате и мараторий на ее увеличение - меры поддержки бизнеса рассматривают в Госкомимуществе. Они рассчитаны, в частности, на организации, оказывающие туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги. Это позволит минимизировать последствия неблагоприятной эпидемиологической ситуации в отношении наиболее уязвимых видов экономической деятельности.
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Отсрочка по арендной плате и мараторий на ее увеличение - меры поддержки бизнеса рассматривают в Госкомимуществе. Они рассчитаны, в частности, на организации,...
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