В основе профилактики – взаимодействие

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Обеспечение правопорядка и безопасных условий проживания граждан требует системной и целенаправленной работы всех субъектов профилактики. С этой целью созданы общественные пункты охраны правопорядка (ОПОП), деятельность которых направлена на различные аспекты: сохранение общественного порядка, профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних и другое.

Как это реализуется на практике, говорилось во время учебного семинара, что прошёл под руководством заместителя председателя Чашникского райисполкома И. Ф. Сыровченко. Участие в нём приняли прокурор района С. С. Галимбовский и заместитель начальника Чашникского РОВД, начальник милиции общественной безопасности С. Л. Степук.





Деятельность ОПОПа регламентирована Законом РБ «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и иными законодательными актами. И в начале совещания заме-ститель председателя Чашникского райисполкома И. Ф. Сыровченко акцентировала на этом внимание. Более подробно были разъяснены правила оформления самого пункта и ведения документации, наличие нормативной базы.

Один из основных вопросов, которые обсуждались в ходе совещания – взаимодействие участковых инспекторов с сельиспокомами по охране общественного порядка и профилактике правонарушений. Только при их тесном сотрудничестве возможно достичь определённых результатов. Активизировать работу необходимо в борьбе с пьянством, причинами и условиями, ему способствующими. Так как актуальной проблемой не только для отдельных сельсоветов остаётся злоупотребление отдельными гражданами спиртными напитками. В ходе заседания детально разработан алгоритм взаимодействия в данном направлении.

Врач-нарколог УЗ «Новолукомль-ская ЦРБ» Т. П. Харута подробно рассказала, какую квалифицированную медицинскую помощь можно получить в учреждениях здравоохранения района.

Прокурор района С. С. Галимбов-ский обратил внимание присутствующих на такую действенную профилактическую меру, как ограничение дееспособности. Он отметил, что заинтересованные службы недорабатывают по информированности граждан. Необходимо активизировать работу по процедуре её реализации. Жители района должны знать, что означает понятие ограничение дее-способности и как его применить к члену семьи, злоупотребляющему спиртными напитками.

Важное направление деятельности – профилактика семейного неблагополучия. Особое внимание следует уделять бытовому алкоголизму. Более активная позиция должна быть у председателей сельисполкомов в работе с проблемными семьями. Необходимо организовать постоянный контроль за поддержанием безопасных условий проживания несовершеннолетних, и представители власти не должны оставаться в стороне от проблемы. Тем более что на местах им проще правильно оценивать ситуацию. Работа с такими семьями нужна комплексная, отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Чашникского райисполкома Е. А. Выдренко.

С информацией выступили председатели Новолукомльского горисполкома В. В. Фадеев, Иванского сельисполкома Л. В. Морозова.

В ходе заседания подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка» по результатам 2019 года. Заместитель председателя Чашникского района И. Ф. Сыровченко вручила диплом председателю Иванского сельисполкома Л. В. Морозовой.