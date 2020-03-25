Энергетики перестанут сбрасывать гнезда аистов с опор электропередач

Источник материала: Единство

Конструкторская документация будет готова во втором квартале 2020 года – ее разработкой занимаются ГПО «Белэнерго» и ОАО «Белсельэлектросетьстрой». Уже проведены первые испытания на способность опор выдерживать длительную статическую и динамическую нагрузку.

Проблему разрушения буслянок на столбах ЛЭП в последнее время активно поднимали и местные жители, и СМИ. Все больше аистов начинает строить гнезда на опорах ЛЭП, потому что отдельных пригодных деревьев остается все меньше, а на современных крышах укрепить гнездо вообще невозможно. Но гнезда на столбах ЛЭП опасны. Может случиться короткое замыкание, и деревня останется без электричества. Кроме того, старое гнездо обычно весит несколько центнеров, и ежегодно аисты обновляют его, добавляя 60-100 кг, – а столбы не рассчитаны на такую ​​нагрузку. Не говоря о том, что саму птицу может убить током.

Местные жители переживают, когда видят, как сбрасываются со столбов гнезда аистов. Именно активность этих людей и их обращения в государственные структуры, в АПБ, в Национальную академию наук Беларуси, к журналистам помогли обратить внимание на проблему и найти пути ее решения на государственном уровне.

Рассказывает Петр Лазарчук:

«В соседней деревне Миловиды Барановичского района в феврале 2019 года энергетики сбросили не менее 10 гнезд белых аистов со столбов ЛЭП. Страшно и тяжело было смотреть, когда прилетели птицы и начали делать гнезда на этих столбах: электрики поставили так называемые «ерши» – приварили к столбу металлическую трубу. Аистам надо было вить гнезда, но они часто бились об эту трубу, калечили крылья и погибали. Я написал много писем в разные органы. Я, как житель деревни Кулики Ляховичского района, и староста Миловидов Мария Алексеевна Солодуха написали в Администрацию Президента, где отнеслись к проблеме серьезно и поручили Совмину ее решить».

В конце августа Минприроды организовало совещание, на котором представители Минэнерго, ГПО «Белэнерго», ОАО «Белсельэлектросетьстрой», Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам и АПБ обсуждали пути ее решения.

Специалисты ОАО «Белсельэлектросетьстрой» уже заканчивают работу над стандартом столбов с аистиными гнездами, которыми будут заменяться обычные столбы, полюбившиеся аистам.

«На сегодня мы разработали рабочий вариант СТП (стандарта предприятия) и на прошлой неделе получили замечания и предложения от «Белэнерго» и «Белэнергосетьпроекта», – сообщил начальник технического отдела ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Андрей Анищик. – Сейчас я занимаюсь обработкой этой информации. В апреле окончательный вариант СТП мы направим в «Белэнерго», и они своим приказом введут его в действие».

«Благодаря заинтересованности всех сторон и желанию энергетиков решить проблему в позитивном ключе, кажется, скоро наши аисты будут самыми счастливыми в Европе! Во многих странах используют искусственные гнезда на ЛЭП, но наши энергетики уверены, что они нигде не имеют официальной технической документации, которая как раз сейчас вырабатывается в Беларуси», – прокомментировал директор АПБ Александр Винчевский.