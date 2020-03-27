Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сухая и теплая погода привела к увеличению количества пожаров в природных экосистемах Минской области Всего зафиксировано более полусотни возгораний сухой травы и кустарников в Березинском, Борисовском, Пуховичском, Смолевичском, Мядельском и других районах. Их...

Всего зафиксировано более полусотни возгораний сухой травы и кустарников в Березинском, Борисовском, Пуховичском, Смолевичском, Мядельском и других районах. Их общая площадь - более 7 гектаров. Также спасатели выезжали на тушение леса в Крупском, Минском и Столбцовском районах. В последнем во время сжигания травы пострадал один человек. Пенсионер с ожогами доставлен в больницу.Как отмечают спасатели, одна из причин чрезвычайных ситуаций - разведение костров на приусадебных участках, которые сами жители слабо контролируют.Повышенная актуальность таких противопожарных мер сохранится и завтра. Синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду.