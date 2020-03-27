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Сухая и теплая погода привела к увеличению количества пожаров в природных экосистемах Минской области

27.03.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всего зафиксировано более полусотни возгораний сухой травы и кустарников в Березинском, Борисовском, Пуховичском, Смолевичском, Мядельском и других районах. Их общая площадь  - более 7 гектаров. Также спасатели выезжали на тушение леса в Крупском, Минском и Столбцовском районах. В последнем  во время сжигания травы пострадал один человек. Пенсионер с ожогами доставлен в больницу.

Как отмечают спасатели,  одна из причин чрезвычайных ситуаций - разведение костров на приусадебных участках, которые сами жители  слабо контролируют.

Анастасия Швайбович, официальный представитель  Минского областного управления МЧС Беларуси: "Напоминаю, что этот процесс нужно делать только в безветренную погоду. Если вы решили развести костер, нужно определить место для кострища. Расстояние до сооружений не менее 10 метров, окопайте место кострища для того, чтобы избежать распространения огня. Обязательно имейте под рукой лопату или огнетушитель. После того как ваш костер догорел, его необходимо залить водой, чтобы предотвратить повторное возгорание".

Повышенная актуальность таких противопожарных мер сохранится и завтра. Синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду.

 
 
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Всего зафиксировано более полусотни возгораний сухой травы и кустарников в Березинском, Борисовском, Пуховичском, Смолевичском, Мядельском и других районах. Их...
 
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