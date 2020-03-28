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В Беларуси стартовала экологическая кампания «Обустроим малую родину»

29.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси стартовала экологическая кампания «Обустроим малую родину»

Фото из архива

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовала экологическая кампания «Обустроим малую родину», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Каждый житель или организация могут внести посильный вклад в благоустройство своего города, района, жилого двора, ближайшего парка или сквера, природного объекта. Это может быть обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, посадка деревьев или кустарников, оформление клумб, оборудование детских площадок, участие в различных экологических акциях и образовательных мероприятиях», — сказали в пресс-службе.

Представители Минприроды дали старт кампании по всей стране. В Минске работы начались со сквера «Полянка». Там посадили более 30 мелколистных лип. В акции приняли участие в том числе первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук и замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

Сотрудники Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды сегодня высаживали ели в Центральном районе Минска на Долгиновском тракте, Брестского областного — на улице Пронягина в Бресте. Представители Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды посадили саженцы сосны и березы в Грабовском лесничестве Гомельского района. Мероприятия по благоустройству и озеленению начались и в других регионах страны.

Весной и осенью Минприроды приглашает белорусов принять участие в озеленении своего региона, двора, улицы. В мае — июне предлагается внести свой вклад в обустройство родников, экологических троп.

Экологическая кампания «Обустроим малую родину» впервые проводилась в 2018 году под знаком Года малой родины и продолжилась в 2019-м и 2020-м. В этом году акция посвящена 75-летию Великой Победы.

С активным участием жителей в 2019 году в населенных пунктах высажено более 500 тыс. деревьев — это в три раза больше, чем в 2018-м. В прошлом году в порядок приведено 1,2 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков, обустроено 2883 придомовые территории, включая спортивные и игровые детские площадки, благоустроено 7665 мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и других памятных мест, обследовано 625 родников.

БелТА

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Фото из архива 28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовала экологическая кампания «Обустроим малую родину», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
 
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