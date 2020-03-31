«Женщина в квартире с сыном жила в шкафу». Истории тех, кто работает с пострадавшими от насилия

Источник материала: Tut.by

Думаете, домашними агрессорами могут быть только законченные алкоголики? Статистика общенациональной линии помощи пострадавшим от домашнего насилия говорит, что таких — только 50%. Остальные никогда не вызовут у вас подозрений: обычные с виду мужья, сыновья, отцы. Которые терзают своих матерей, жен, сестер. Что делать в ситуации, когда даже дома не чувствуешь себя в безопасности? Мы пригласили тех, кто работает в Убежище для жертв домашнего насилия. Это место, где женщина с детьми может в любой момент спрятаться от агрессора. Поговорили о том, какую помощь им оказывают, с какими стереотипами о насилии в семье сталкиваются и бывают ли счастливые финалы у женщин, которые когда-то прятались в Убежище.

Благодарим ОО «Радислава» за содействие в организации съемок. Если вам нужна помощь — позвоните по номеру общенациональной линии помощи пострадавшим от домашнего насилия 8 801 100 8801.

С другой стороны, вы сами также можете помочь Убежищу для женщин и детей .