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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работники соцслужб Минской области поздравили ветеранов Великой Отечественной с наступающим Днем Победы Работники соцслужб Минской области проведали ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили с наступающим Днем Победы. Благотворительная акция проходит в...

Работники соцслужб Минской области проведали ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили с наступающим Днем Победы. Благотворительная акция проходит в эти выходные во всех районах области. Специалисты территориальных центров доставляют пенсионерам продукты и высказывают слова благодарности за проявленные мужество и героизм.Сегодня в Минской области проживают 650 ветеранов Великой Отечественной. Ежедневно им оказывают поддержку и помогают в решении бытовых вопросов.