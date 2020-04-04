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Работники соцслужб Минской области поздравили ветеранов Великой Отечественной с наступающим Днем Победы

04.04.2020 15:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работники соцслужб Минской области проведали ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили с наступающим Днем Победы. Благотворительная акция проходит в эти выходные во всех районах области. Специалисты территориальных центров доставляют пенсионерам продукты и высказывают слова благодарности за проявленные мужество и героизм. 
Наталья Денисевич, начальник управления Смолевичского райисполкома: "Ветеранам войны оказывается всяческая помощь и поддержка. Это и медицинское обслуживание, и социальное обслуживание, проезд в транспорте и материальная помощь. Но самое важное для наших ветеранов - это забота и внимание".
Сегодня в Минской области проживают 650 ветеранов Великой Отечественной. Ежедневно им оказывают поддержку и помогают в решении бытовых вопросов.

 
 
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Работники соцслужб Минской области проведали ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили с наступающим Днем Победы. Благотворительная акция проходит в...
 
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