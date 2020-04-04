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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бобруйский район присоединился к республиканской патриотической акции "В честь общей Победы" Бобруйский район присоединился к республиканской патриотической акции "В честь общей Победы" по сбору земли с братских захоронений времен Великой Отечественной...

Бобруйский район присоединился к республиканской патриотической акции "В честь общей Победы" по сбору земли с братских захоронений времен Великой Отечественной войны и мемориалов в специальные капсулы. Центральным событием стал митинг в деревне Сычково на Кургане Славы в честь героев 1-го Белорусского фронта и партизан. Именно сюда доставлена земля почти с сотни памятных мест района.- подробнее. Бобруйский район узнал Великую Отечественную в первые ее часы. Утром 22 июня 1941-го немецкие бомбардировщики обстреляли аэродром. А уже 27-го отряды 3-й немецкой танковой дивизии заняли западную часть города. Военкор Константин Симонов - свидетель тех событий - так описывал в своем дневнике оборону: "Немцы 30 июня форсировали Березину. Их пытались отбить молодые бойцы Бобруйского училища, однако полегли все. Потом были тяжелые три года немецкой оккупации".За это время немецкая армия укрепилась сотнями самолетов, танков и в 1944-м стала настоящей крепостью, которую, казалось, было нельзя разбить. В июле Первый Белорусский пошел в наступление. "Бобруйский котел" - операция "Багратион". Символ освобождения и героизма. О подвигах советских воинов ходили легенды. Например, о старшем сержанте Михаиле Селезневе. Он похоронен здесь - в деревне Сычково. В братской могиле с 275-ю однополчанами.13 Героев Советского Союза, которые оставили свой след в освобождении Бобруйского района. Память о каждом хранится в музее и гранитных обелисках Кургана Славы. И сейчас снова почтена минутой молчания. "В честь общей Победы"... Район присоединился к республиканской патриотической акции по сбору земли с захоронений времен Великой Отечественной в специальные капсулы. В этом году земля со всех захоронений из каждого региона Беларуси будет доставлена в столицу. Где с почетом будет заложена в крипту храма Всех Святых. Память о героях жива. И будет сохранена для потомков.