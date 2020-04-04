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Бобруйский район присоединился к республиканской патриотической акции "В честь общей Победы"
04.04.2020 19:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБобруйский район присоединился к республиканской патриотической акции "В честь общей Победы" по сбору земли с братских захоронений времен Великой Отечественной войны и мемориалов в специальные капсулы. Центральным событием стал митинг в деревне Сычково на Кургане Славы в честь героев 1-го Белорусского фронта и партизан. Именно сюда доставлена земля почти с сотни памятных мест района.
Андрей Ястребов - подробнее. Бобруйский район узнал Великую Отечественную в первые ее часы. Утром 22 июня 1941-го немецкие бомбардировщики обстреляли аэродром. А уже 27-го отряды 3-й немецкой танковой дивизии заняли западную часть города. Военкор Константин Симонов - свидетель тех событий - так описывал в своем дневнике оборону: "Немцы 30 июня форсировали Березину. Их пытались отбить молодые бойцы Бобруйского училища, однако полегли все. Потом были тяжелые три года немецкой оккупации".
За это время немецкая армия укрепилась сотнями самолетов, танков и в 1944-м стала настоящей крепостью, которую, казалось, было нельзя разбить. В июле Первый Белорусский пошел в наступление. "Бобруйский котел" - операция "Багратион". Символ освобождения и героизма. О подвигах советских воинов ходили легенды. Например, о старшем сержанте Михаиле Селезневе. Он похоронен здесь - в деревне Сычково. В братской могиле с 275-ю однополчанами.
13 Героев Советского Союза, которые оставили свой след в освобождении Бобруйского района. Память о каждом хранится в музее и гранитных обелисках Кургана Славы. И сейчас снова почтена минутой молчания. "В честь общей Победы"... Район присоединился к республиканской патриотической акции по сбору земли с захоронений времен Великой Отечественной в специальные капсулы. В этом году земля со всех захоронений из каждого региона Беларуси будет доставлена в столицу. Где с почетом будет заложена в крипту храма Всех Святых. Память о героях жива. И будет сохранена для потомков.
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Бобруйский район присоединился к республиканской патриотической акции "В честь общей Победы" по сбору земли с братских захоронений времен Великой Отечественной...
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